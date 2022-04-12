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北市將廣發家用快篩！黃珊珊曝「防疫3策略」：每天千例就快發生

▲▼▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊0408北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者閔文昱／綜合報導

國內目前疫情嚴峻，中央喊話讓北北基桃4縣市進行類普篩。台北市副市長黃珊珊12日在臉書揭露北市「防疫3策略」，強調將向中央申請廣發家用快篩劑給疫情熱區與高風險對象，如學校、補習班、七大行業等，儘早阻斷傳染鏈，減低Rt值。

黃珊珊表示，現在疫情多點爆發，很多都是不明感染源，社區篩檢站也陸續篩出陽性病患，社區感染就在眼前，每天數百例，這幾天的數量是前幾天的倍增，照這樣的速度，每天千例很快就會發生，不過現在疫苗覆蓋率已經高達近8成，第三劑也有5成以上，「所以，與病毒共存，是未來的台灣必須面對的過渡期。」

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▲台灣確診數連日破百，黃珊珊認為，與病毒共存是未來的台灣必須面對的過渡期。（示意圖／記者李毓康攝）

針對台北市的策略，黃珊珊透露，第一優先是大量增加「加強版防疫專責旅館」的數量，目前中央徵用1424間，台北市徵用664間，總數超過2000間，對於輕症與無症狀的確診者，會優先以專責防疫旅館為主，避免家戶交叉感染，更減輕醫療量能負擔。

黃珊珊指出，第二步，如果確診數超過專責防疫旅館負荷，將來確診者必須「居家隔離」，而確診者在家隔離，台北市將以「虛擬醫院」的模式，以集中管理資訊系統將12行政區的健康服務中心變身為12 個病房的護理站，掌握每位在家隔離的確診者狀況。

▲成大校長蘇慧貞率副校長李俊璋、主任秘書呂佩融、環安衛中心主任黃良銘、衛保組李明吉醫師特別視察雲平大樓東側1樓快篩站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台北市將向中央申請廣發家用快篩劑。（圖／記者林悅翻攝）

黃珊珊透露，第三步，配合中央政策，啟動大量家用快篩，「現在社區感染正在延燒，台北市將向中央申請廣發家用快篩劑給疫情熱區與高風險對象，如學校、補習班、七大行業等，儘早阻斷傳染鏈，減低Rt值。」

黃珊珊提醒，這段最辛苦的過渡期，國內感染數量會跟香港、新加坡、日本或韓國一樣飆高，「依照各國的經驗，差不多要40到60天，過程可能會很緊張，但是為了儘速回歸正常生活，每個人做好自身防護、口罩戴好戴滿，回家時完整清消，避免直接接觸老人與幼童，我們一定可以打贏這場仗！」

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