花蓮+49！「28人沒打過疫苗」　補習班狂炸28例...慈濟醫院再+10

▲▼0412花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自花蓮縣府臉書，下同）

記者柯政誟、黃資真／花蓮報導

花蓮今（13）日新增49例確診，創單日新高，包括小加拿大美語補習班28人、慈濟醫院10人、疫調中7人、奧斯卡2人、外縣市感染2人。由於染疫者多是學童，因此49例中高達28人未接種一劑疫苗。另外，花蓮今早多通報一例確診案29738，中央統計不及，依花蓮公布案數為主。

花蓮這2週來累積確診病例共209人，住院人數116人、35人已病癒出院。為提高疫苗施打率，縣府也推出65歲以上長者、55歲以上原住民施打疫苗，第1劑可拿1000元，第2、3劑維持500元獎金，從4/14-5/31為止。

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奧斯卡餐廳群聚案新增2名確診者家屬感染，歷經4波感染後可見疫情緩解；補習班新增28例，從學生第一圈感染後，外移到家人，再外擴到何嘉仁補習班與爾雅之家，目前都正在疫調中。

慈濟醫院增10例，包括護理師、清潔人員各1名、3名確診者家人、5名病患；外縣市新增2名，一名為82歲男性，從南投回花蓮做篩檢確診，另1人則是東華大學學生，外地感染後，篩檢確診；疫調中有2名是鳳林國中學生，1名佳里國小學生，還有玉里火車站工作人員。

衛生局長朱家祥補充說明，翻看染疫孩子的病歷後，他們的發燒時間都不超過24小時，症狀比腸病毒、流感還低，相信孩童很快就會康復，請民眾切勿過度驚慌。