本土恐破萬？前台大醫：國人「見這數字」就會受不了

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本土恐破萬？林氏璧：國人「見這數字」就會受不了

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,口罩,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲近日本土確診數狂飆，民眾如何在正常生活下積極防疫是重要課題。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內昨（12）日新增551例本土確診，再創今年新高，指揮中心指揮官陳時中預估「月底破千例幾乎一定會！」疫情何時會到頂？前台大感染科醫師林氏璧以目前增加趨勢看來，還是有壓制性的。並認為，若台灣社區真正大爆發，每天出現確診數千近萬例時，「政府或是人民可能會有點受不了。」

林氏璧昨日在粉專發文指出，以PCR陽性率看來，這2天都在1%左右，但前陣子為千分之5，疫情的確有上升趨勢，不過往好處看「還是有壓制住的」，是疫調匡列還在進行的結果，「這也是我們想要的，不要到指數型上升，讓它緩升希望能控制在一定程度。」

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至於確診數多高是頂峰？林氏璧認為取決於各國檢查量能，是只靠PCR還是快篩也算確診？篩檢的族群是有症狀者才做，還是對周邊尚無症狀的接觸者也做匡列檢查？因此各國檯面上最高峰確診數「不能只看那數字」，必須同時看檢測陽性率才能一起解讀。

▲▼醫院加護病房 ICU 護理師 防護衣 彰化員生醫院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲不少專家擔憂中重症人數一旦增加，恐壓垮醫療量能。（示意圖／記者屠惠剛攝）

林氏璧說，這波疫情即使一路以檢測量能為傲的南韓，陽性率都激增到破50%，日本這波在2月初最高到近50%，最近稍稍趨緩。丹麥檢測量能超高，從30%降到15%；英國則維持在10%上下。

回頭看台灣，林氏璧估算，PCR若全開一天檢查量能近20萬，先不考慮池化問題。若台灣社區進入大爆發、大流行指數型上升，「我就客氣的抓個陽性率激增到10～20%吧？那你有可能看到一天台灣確診2～4萬。但如果會像韓國或日本那樣的社區大流行，看到檢測陽性率上到40%，你有可能看到8萬的數字。這是天花板，應該很難比這個高。」

▲▼全面防疫，臺北市環保局今日起至春節前，聯手國軍陸軍第六軍團33化學群，就臺北車站機場捷運等交通樞紐及10大公共場域擴大消毒，防範未然，維護市民健康安全。（圖／記者湯興漢攝）

▲林氏璧認為，在確診病例數千近萬時，政府和人民就會有點受不了。（示意圖／記者湯興漢攝）

「但我個人覺得不太容易看到這樣2～8萬的數字。因為大概在數千近萬的時候，政府或是人民可能會有點受不了（精神層面或是醫療量能層面都可能）。」林氏璧表示，政府應該會踩點煞車，忍不住想壓一下，可能在某些政策又收緊，人民可能會自動減少外出群聚等等。

林氏璧直言，「我們可不像國外人民2年了都麻木了，我們的人民沒有看過每天上萬確診，應該還是會有心理關卡要過。」

究竟何時會到頂峰，林氏璧指出，目前做的是壓平曲線，把頂峰的時間往後延，但延的越長其實下來就會越久，「這是長期抗戰，會拖得蠻久的。」他說，別期待台灣會看到像其他國家很快起來又很快掉下去的曲線，狀況完全不同，只要社區有一定人口還沒感染過，這病就會傳播。

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