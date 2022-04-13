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美3月消費物價比去年狂漲8.5%　舊金山市民深陷「付不起的危機」

▲▼美國解封。（圖／路透）

▲美國3月消費物價較去年同期大漲8.5%。（圖／路透）

文／中央社記者周世惠舊金山12日專電

美國3月消費物價較去年同期大漲8.5%，這在加州舊金山意味著每人今年必須多花約新台幣13萬元，才能購買和過去相同的生活用品。專家稱這波「付不起的危機」正在舊金山爆發。

美國的通膨效應讓一切民生購買的決定都變得困難。在原本已經是高物價的舊金山及周邊城市，光是汽油每加侖飆到6美元（每公升新台幣46元）就足以引起焦慮。消費者保護組織認為通膨效應和利率上升影響，人們將縮減支出或轉為負債。

美國勞工部11日公布，美國3月消費者物價指數（CPI）較去年同期增加8.5%，創下1981年12月以來新高。這項數據略高於市場預期的8.4%，超越2月份7.9%，且是連續第6個月通膨率高於6%。
供應鏈瓶頸尚未完全鬆解、消費者需求強勁，加上俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭加深全球食品和能源市場的供應問題，推高整體民生物價。

▲美股，股票，股市，美國股市，紐約證交所。（圖／路透社）

▲美國紐約證交所。（圖／路透社）

「舊金山紀事報」依照消費者物價指數分析指出，包含舊金山和周邊的城市，比起前兩年，每個人大約一年要多付4400美元（約新台幣13萬元）用在日常用品、交通和健康醫療費用。根據計算，2019年至2020年舊金山周邊地區的年均家用生活費約為9萬1700美元（約新台幣266萬元）。

非營利「消費者保護組織」（Consumer Watchdog）主席寇特（Jamie Court）指出，「一般消費者都會感受到通膨的影響，若不是減少支出，就是在利率上升時轉為負債」。他說，一般家庭不會有多出來的4400美元用在年度生活消費支出。「加州的生活費原本就讓人難以負擔，現在更是如此」，尤其該區目前房價飆漲，他形容舊金山灣區是美國「付不起的危機」的中心點。

報導指出，去年2月到今年2月，生活在舊金山灣區主要以交通和食品的支出漲幅最大。像是灣區交通費用上漲16.5%，其中汽油費用在一年間上漲36%，二手車和卡車的價格同步飆漲40%。食品價格一年間平均漲幅9%，魚、肉、蛋、奶、蔬果在過去一年全都漲價7%以上。

寇特認為此現象不該長此下去，政府需有更多作為，像是給予低收入工作者減稅等方案，否則將會有更多人出走高生活費的加州。他說，基本工資15美元（約新台幣437元）的時薪工作者必須不吃不喝工作兩個月才能抵得上通膨的速度，而且這是稅前收入。寇特認為，消費者最終會減少旅行和高端產品的支出，包括「不去花錢買不需要的東西」、「貨比三家、推遲購買行為」。

 

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