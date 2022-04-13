乘客慌逃影片曝！槍手丟煙霧彈狂開槍　紐約地鐵增至29傷10人中彈

文／中央社紐約12日綜合外電報導

官員表示，一名戴著防毒面具的槍手，今晨通勤尖峰時間在紐約市布魯克林區地鐵站一個車廂觸發煙霧彈後開火，造成16人受傷，10人中彈。這是紐約市交通系統的最新一起突發暴力事件。

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綜合外電報導，事件受傷人數增加至29人，其中10人受到槍傷、5人傷勢穩定，其餘傷者多是因煙霧嗆傷或被流彈射傷。





▲紐約布魯克林地鐵站發生槍擊事件。（圖／翻攝自臉書）

紐約市警察局（NYPD）局長修耶爾（Keechant Sewell）在記者會表示，10人受到槍傷，但未說明其他6人如何受傷。警方說，傷者無人有生命危險。

修耶爾說，犯嫌仍在逃，這起事件目前未朝恐怖攻擊的方向調查，但未排除任何行兇動機。

▲▼地鐵站裡多名傷者倒地，大量警力抵達現場拉起封鎖線。（圖／達志影像／美聯社）

影片顯示，列車駛抵日落公園（Sunset Park）社區第36街地鐵站（36th Street station），車廂門打開時，濃煙從車廂竄出，困在車廂的乘客湧了出來，有些癱倒在月台，月台上有血跡。

修耶爾表示，列車到站時，犯嫌戴上防毒面具，從袋子裡取出一個金屬罐並打開，車廂開始濔漫煙霧，犯嫌然後開槍射擊，在車廂和月台上擊中多人。

修耶爾說，根據通報，犯嫌是名身材魁梧的非裔男子，穿著綠色工地背心和連帽運動衫。