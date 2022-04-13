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拜登說出口了！　首次稱普丁在烏克蘭搞「種族滅絕」

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登曾說普丁是戰爭犯，如今他第一次稱普丁在俄羅斯的行為是「種族滅絕」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登12日談論油價上揚原因時，暗指是俄羅斯入侵烏克蘭並進行種族滅絕導致。這是拜登首度以「種族滅絕」形容烏克蘭情況，之後接受媒體訪問時他更明白指出，會這麼說是因為「現在愈來愈明顯，普丁就連烏克蘭人的身分認同也想抹滅。」

俄羅斯軍事入侵烏克蘭行動，導致國際油價在3月上旬衝上14年新高，進一步推升通膨。美國勞工部數據指出美國3月油價月增18.3％，遠高於2月的6.6％，進一步導致美國3月消費者物價指數（CPI）年增8.5％，創下1981年12月以來的新高。

拜登12日在愛荷華州談及替代能源時表示，油價上漲「不應取決於一個獨裁者是否在半個世界之外宣戰，還犯下種族滅絕」。儘管拜登政府多次指控普丁在烏克蘭犯下戰爭罪，也曾稱他為戰犯，但這是拜登首次以「種族滅絕」形容烏克蘭的情況。

之後媒體追訪時拜登表示，「我之所以說是種族滅絕，是因為現在愈來愈清楚了，普丁連烏克蘭人的自我身分認同也想要抹滅。」他說如今的情況已經和上周不同，大量證據已經出現，「俄羅斯人對烏克蘭的所作所為真的都是駭人行為」。

拜登表示接下來世人將會知道更多俄軍在烏克蘭造成的破壞，美方會讓律師們去決定犯行是否符合「種族滅絕」的定義，「但對我來說那就是」。

拜登在本月3日被問到基輔地區布查鎮（Bucha）的亂葬崗，是否是種族滅絕時，他的回答是「不」，因為當時相關證據仍未明確，他和白宮都只稱普丁犯下戰爭罪。

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