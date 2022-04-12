賞花兼打疫苗再送海芋　「芋見平安」桃園彩色海芋季登場

▲2022桃園彩色海芋季15日來賞花兼打疫苗送海芋。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園彩色海芋季邁入最後一周，將於本月17日結束。大園敏盛醫院於4月15日上午9時至12時，特別進駐「彩芋季」DIY體驗區，針對60歲以下民眾(原住民50歲以下)不限第一、二、三劑，採隨到隨打制，只要攜帶健保卡及黃卡，填寫疫苗接種意願書，即可免預約接種，現場更贈送一朵彩色海芋給接種民眾帶回家。

另外，針對60歲 (原住民身份50歲)以上長者，採造冊施打，仍請依疫苗接種通知單前往大園老人文康中心(大園區田心里大觀路118號)施打一、二、三劑莫德納或高端疫苗。

市府農業局12日表示，彩色海芋季展期進入最後一周，活動依舊精采。除了現場超好拍的7.2萬彩色海芋和8大藝術裝置，本周六(4/16)登場的「時光機來電50」活動，帶領單身男女坐上時光機，身穿復古裝扮，以闖關方式提供他們更多認識彼此的機會，希望大家都能在浪漫的彩色海芋花田中邂逅愛情。

周日(4/17)閉幕儀式更特別邀請因《華燈初上》「花子」一角爆紅的劉品言來到活動會場，現場也將由樂天女孩及「金音獎最佳創作樂團」Skaraoke帶來熱力四射的表演，為本年度「桃園彩色海芋季」畫下完美句點。