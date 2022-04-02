「2022桃園彩色海芋季」登場　首週「芋見童樂派對」為主題

▲2022桃園彩色海芋季登場。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園彩色海芋季」2日於陰雨綿綿中開幕。市長鄭文燦表示，今年彩芋季於大園區溪海休閒農業區展開，以「芋見愛神」為主題，種植7.2萬株、多達15個品種的各色海芋，數量為歷年之最，其中有白紫色、紫色、黑色等特殊品種海芋，搭配2萬株百合及香水百合等花卉，打造繽紛浪漫的花海。

此外，也設置8件裝置藝術，並結合桃園特色文創、小農攤商、防災社區、花卉展售，歡迎民眾自4月2日至17日，前來溪海休閒農業區觀賞桃園最具特色的彩色海芋，並選購在地農特產品及花卉植栽，在多彩浪漫氛圍中「芋見愛神」。

又，「2022桃園彩色海芋季」展區規劃8件裝置藝術，由海芋大門走進彩色海芋的神話殿堂，一路可看到的邱比特、維納斯、月老和牛郎織女等愛神們聯合獻上祝福；還有代表「麵包」的財神和象徵「挑戰」的愛情魔龍，為本次愛情主題提供不同的詮釋角度。

農業局長郭承泉表示，「2022桃園彩色海芋季」為期16天，橫跨三個週末，第一週適逢清明兒童連假，以「芋見。童樂派對」為主題，開幕當日由大園溪海大自然幼兒園的小朋友帶來舞蹈表演，下午由國內知名「偶偶偶劇團」帶來劇場親子劇「花花森林的大麻煩」，為即將到來的兒童節暖身。4月3日規劃「青春愛情樂章」，邀請知名民歌手李明德、于台煙、南方二重唱，陪伴大家在花田裡回顧青春往事。4月4至5日則安排「小小勇者」AR闖關活動，期盼帶給民眾最充實豐富的體驗。

包括立法委員呂玉玲、黃世杰、湯蕙禎、市議員游吾和、彭俊豪、市府副秘書長邱俊銘、參議黃妙兒、農業局長郭承泉、副局長江富貴、客家局長黃傅淑香、警察局長陳國進、大園區長徐藍科、觀音區農會理事長許文進、龜山區農會理事長劉朝全、大園區農會總幹事呂理標等均一同出席活動。