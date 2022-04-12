大遠百、SOGO、三井Outlet現足跡　業者忙清消

▲高雄大遠百。（圖／記者吳世龍攝）

記者蔡惠如／綜合報導

中央今12日公布本土新確診案例數達551，創下新高，地方政府公布足跡疫調，百貨包括台南三井Outlet、SOGO高雄誠品、高雄大遠百、花蓮遠百，由於近期情緊張，業者均增加消毒次數，加上疫調行跡不斷，現百貨賣場均正常營業。

高雄市今新增61例，刷新高雄地區單日確診紀錄，其中有確診民眾4／7下午5：30至晚上7：30至高雄大遠百星巴克喝咖啡，之後又到海底撈火鍋店從晚上10點待到12點，由於同行友人已於之前確診並於昨日疫調，故海底撈在4／11晚上已進行清消，目前正常營業中。而星巴克該店於上午接獲通知後，也在今上午進行消毒，目前停業一天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄也有另案確診者在4／9下午3：07至4：07於SOGO高雄誠品書店逗留，對此SOGO回應今天閉店後，全棟樓層及誠品均會強化清消，而誠品4／9當天出勤人員則會進行健康監測。

花蓮新增30例本土個案，今地方政府再曝大量足跡，其中包括4／9下午1：40在遠東百貨花蓮店逛街。遠百回應今獲花蓮縣衞生單位通報，於4／6晚上7：30及4／9館內誠品有確診足跡經過，依衛生主管機關指示於今晚閉店後進行清消，明日正常營業。

台南新增8例確診病例，南市府公布有確診者在4／10坐遊覽車到訪三井台南Outlet，從下午3點待到下午4點半共1個半小時，三井表示，已於昨晚閉店後清消，目前正常營業。