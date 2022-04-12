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「飼料漲、蛋價不能漲」！蛋農吃悶虧轟政府只喊口號：想上街抗議了

▲雞蛋搶購一空。（圖／記者唐詠絮攝）

▲蛋農表示，現在每天雞蛋缺口仍高達5千箱以上。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

記者許展溢／台北報導

雞蛋議題延燒不停，9大飼料廠全上漲，蛋農受訪不滿怒轟，產地價現在每斤38.5元，若按照農委會主委陳吉仲口中說的「回歸市場機制」，早就該漲上去，結果「有很多阻力不能漲」就算了，官方曾承諾凍漲飼料也做不到，最後許多蛋農只能吃悶虧，再這樣下去不排除上街抗議。

國際高病原性家禽流行性感冒（禽流感）疫情嚴峻，我國主要進口雛禽、受精蛋及禽肉的產地紛紛傳出疫情，更導致進口種禽及禽肉供應出現缺口，農委會專案由美國、加拿大及法國輸入雛禽及受精蛋，陳吉仲昨天表示，若沒有採專案進來「養雞產業無雞可用」。

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農委會昨天下午邀請學者、養雞業者等召開「雞蛋產業轉型升級研商會議」，會中提到未來將減輕蛋禽場設備投資負擔，如提升家禽產業經營類最高貸款額度4000萬元，利率1.04%、雞蛋友善生產系統類最高貸款額度5000萬元，利率0.79，和青壯年農民從農貸款最高貸款額度500萬元，利率0.54%。

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲昨天親自主持座談會。（圖／記者許展溢攝）

蛋農受訪認為，以上輔導配套措施雖能多少減輕負擔，不爽的是，之前政府話說超滿，飼料凍漲，頂多拖了1個月，結果昨天座談會清楚表態「飼料4月以後會漲」，怒批之前達成共識，「飼料若漲，蛋價也要跟著漲」，現在卻要求雞蛋不能漲價，完全吃了悶虧。

有蛋農則說，本來飼料就沒辦法百分百凍漲，蛋價不能漲確實有很多「不能說的阻力」，怒轟政府說一套做一套，感受不到真心誠意，若要做就徹底幫忙負擔飼料漲幅差價，否則「市場機制」喊一喊，該漲了，背後又要求不能漲，看看過去溝通了多少次，「至今沒有實質上的幫助，都在踢皮球」，已有許多蛋農不滿，不排除之後上街抗議表達怒火。

▲雞蛋搶購一空。（圖／記者唐詠絮攝）

▲陳進丁認為，雖官方有難處，但弱勢團體其實是蛋農。

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁受訪提到，其實了解官方、飼料業者和生產者三方都各有壓力和難處，都很無奈，只是蛋農真的是弱勢團體，政府考慮消費者的感受，盡量別讓蛋價漲太高，但對生產比較不利，因生產成本提高，相對老母雞加速淘汰，甚至有人乾脆不養了，產量自然愈來愈少。

另外，昨天陳吉仲被問缺蛋危機完全解除並穩定供應會是何時？陳吉仲說，無法保證哪一天，但4月底前國內生產會滿足國內需求，有蛋農直指「有一點難度」，天氣愈來愈熱、消費量逐漸減少都沒錯，但正常每天要有12萬箱以上量（1箱200顆），現在每天還差了5千箱以上。

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