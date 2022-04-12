男下葬24hrs「復活」回到家中　妻抱屍痛哭3小時嚇壞：死的是誰





▲男子死而復活，讓有去認屍的家人嚇死。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

印度泰米爾納德邦傳出一名男子死而復生的消息，55歲男子穆爾蒂(Moorthy)外出去工作時，被人發現在公車站附近撞死，兒子接到通知後確認屍體是父親，隨即進行下葬，然而24小時後他卻突然出現在家中，把家人全都給嚇了一跳。

事件上月31日發生在埃羅德市(Erode)附近的巴納加拉德布爾(Banagaladpur)，有民眾在公車站附近發現一具身分不明的男性屍體，警方調查後懷疑死者可能是穆爾蒂，3日通知兒子卡爾蒂(M Karthi)前來認屍。

卡爾蒂認出屍體的確是父親後，當天便立即下葬，沒想到24小時後已經死亡的父親卻突然出現在家中，他表示，「當父親走進房子時，我完全不敢相信自己的眼睛，當初知道父親死亡我很震驚，如今發現他沒死，我同樣被嚇壞了」。

卡爾蒂向警方通報後，員警與驗屍人員再度回到埋葬地點驗屍調查。警方表示，「我們檢查了在公車站附近被發現死亡的遺體，發現其長相與穆爾蒂非常相似，簡直就像是雙胞胎一樣，才導致混亂的情況」。

穆爾蒂表示，他是因為被工作耽擱才晚了幾天回到家中。而當初抱著屍體哭了長達2至3個小時的妻子則表示，她完全沒認出死者不是丈夫，看不出來兩者有何不同。