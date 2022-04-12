慶母親節做公益同歡樂　「自然接觸」2022慈善變裝歌唱賽歡迎報名

▲慶母親節做公益同歡樂，2022慈善變裝歌唱賽歡迎報名。（圖／自然接觸提供）



記者楊淑媛／桃園報導

疫情讓我們明白，行善要即時，美麗和歡樂時光，更要好好把握！桃園市楊梅區「自然接觸保養品亮點體驗園」觀光工廠慶祝母親節，5月2日將於園區舉辦「慈善變裝歌唱比賽」，主辦單位千朔生化科技執行總裁方駿森說，活動當天除有公益捐贈，參賽者的評分項目，親友啦啦隊即佔20%，期透過歌聲，唱出對母親的感恩，並和親友們同歡樂。

方駿森執行總裁說，「自然接觸保養品亮點體驗園」是桃園的第29家觀光工廠，於2020年9月開幕雖遭逢疫情，但因園區採以互動式、體驗行銷，受到廣大的「玩美族」肯定，業績於穩健中成長，令他相當感恩，秉以企業人的社會責任，對於公益活動更加積極。

今年於園區首度舉辦的「2022慈善變裝歌唱比賽」，採線上報名，當天入園參加活動參賽者及觀賽者，千朔生化科技即為每一個人捐50元做為慈善金，並提撥當天公司營業額的30%捐助弱勢單位做公益。

而和一般歌唱比賽最大不同的是，參賽者親友加油團的配合演出即佔評分項目的20%，比例之重，親友團的應援可能會是奪冠的關鍵！為了讓歡樂的氣氛，傳播出去，主辦方於活動當天並有現場直播，於歌唱比賽拿下前三名及優勝者，可獲得豐富的參賽獎金、獎品。

另外，當天入園的媽媽通過「青春之門、許願樹」可獲園方大方送的母親節美麗好禮；由於適值疫期，基於防疫安全，園區除每日3次定時園區消毒作業，入園者皆須提出打二劑疫苗之證明，並限定入園人數、依規定全程佩戴口罩，活動報名：即日起至4月20日止。