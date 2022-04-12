快訊／台中東勢疫情炸開　東新國小篩檢站再添2確診

▲台中東勢疫情炸開，東新國小採檢再添2確診。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中東勢區疫情炸開，11日單日新增共9例群聚感染案例，市長盧秀燕火速下令開設一個前進指揮所，兩個篩檢點，共計篩驗1156市民，其中，東新國小篩檢站共快篩405人，全部陰性，PCR採檢247人，2人陽性。市府表示，目前都還在疫調中，釐清相關資訊後，將於台中疫情指揮中心記者會上公佈。

昨東新國小總共快篩247人，當中2人陽性、245人陰性；客家樂活園區共快篩482人，全部陰性，PCR採檢22人，尚待結果出爐。市府表示，共有176名市府同仁動員，包括慈濟醫院、部立豐原醫院、童綜合醫院也火速調派醫護同仁支援，在東勢區的東新國小、客家樂活園區協助市民篩驗，截至今(12)日上午8點止，兩站共計篩驗1156市民，今日篩檢工作持續中。

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市府也統計，若從4月8日新社高中設立前進指揮所開始統計至今，一共已篩驗2601人次。今日前進指揮所持續全日篩檢中，東新國小篩檢站共57人支援，另外客家樂活園區共66人協助中。



東勢東新國小附設幼兒園在10日傳出一名案27374的5歲女童染疫，其感染源不明，連假期間跟著家人遊彰化、苗栗，也到知名親子景點科博館，返家後出現症狀後到院採檢確診，Ct值為13.54，就讀的東勢區東新國小附設幼兒園全園停課，11日再新增8名確診個案，包括東新附設幼兒園學童與家長、東新國小學童、東勢國小學童以及新家家幼兒園的孩子。