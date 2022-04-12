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國內疫情發燒　成大鼓勵教職員生善用校內快篩資源

▲成大校長蘇慧貞率副校長李俊璋、主任秘書呂佩融、環安衛中心主任黃良銘、衛保組李明吉醫師特別視察雲平大樓東側1樓快篩站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大校長蘇慧貞（左二）率副校長李俊璋、主任秘書呂佩融、環安衛中心主任黃良銘、衛保組李明吉醫師特別視察雲平大樓東側1樓快篩站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

面對疫情節節逼近，成功大學期能成為教職員工生的強力後盾，成大校長蘇慧貞率副校長李俊璋、主任秘書呂佩融、環安衛中心主任黃良銘、衛保組李明吉醫師特別視察雲平大樓東側1樓快篩站，示範領取篩檢試劑與執行步驟，以此鼓勵校內教職員工生於疫情嚴峻時期，能加強落實自主快篩。

▲成大校長蘇慧貞率副校長李俊璋、主任秘書呂佩融、環安衛中心主任黃良銘、衛保組李明吉醫師特別視察雲平大樓東側1樓快篩站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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蘇慧貞校長表示，除了使用校內快篩資源，已自備快篩試劑者也能到校內快篩站檢測，或者自行檢測，但最終都希望大家能將快篩結果上傳至「成大資訊公告平臺APP」（KUAP），使校方能加強校內人員的健康狀況掌握度。李俊璋副校長說明，透過此舉鼓勵教職員工生每2週就做一次快篩檢測，確保自身健康狀況；而若有跨縣市移動或參與大型活動需求者，校方則呼籲教職員生於活動前後皆進行快篩，並確實上傳檢測結果，保護自己也保護身邊的人。

▲成大校長蘇慧貞率副校長李俊璋、主任秘書呂佩融、環安衛中心主任黃良銘、衛保組李明吉醫師特別視察雲平大樓東側1樓快篩站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大環安衛中心表示，目前校內快篩試劑的存量充足，校內教職員工生若有快篩需求，可先透過KUAP預約，再至成大光復校區雲平大樓東棟二樓環安衛中心領取，以避免人潮聚集並確保行政作業流暢。領取後可直接到雲平大樓東棟一樓的自助快篩站，站內附有執行步驟說明與中英版影片QRcode提供參酌。

▲成大校長蘇慧貞率副校長李俊璋、主任秘書呂佩融、環安衛中心主任黃良銘、衛保組李明吉醫師特別視察雲平大樓東側1樓快篩站。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲成大校長蘇慧貞率副校長李俊璋、主任秘書呂佩融、環安衛中心主任黃良銘、衛保組李明吉醫師特別視察雲平大樓東側1樓快篩站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因應校內出現確診者足跡，成大為有效阻止傳播鏈並保障學生授課權益，4月8日至17日啟動全面線上教學，並透過校內公告敦請教職員工生避免跨縣市移動及參加大型活動。

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