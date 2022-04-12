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紅茶拿鐵輸了！50嵐「最頂品項」曝光　鐵粉推爆：想接管子送到家

▲▼50嵐門市照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲50嵐是許多人最愛的手搖飲店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者郭卉寧／綜合報導

台灣手搖飲相當出名，市面上也不斷出現新的品牌和品項，消費者的選擇十分多元，不過老牌「50嵐」依然是許多人的最愛。近日，就有網友好奇發問，「50嵐最推薦喝啥？」掀起一波熱議，不少常客都大推1品項，直呼：「希望能接個管子送到我家！」

原PO在PTT八卦板發文指出，自己想去50嵐買一杯手搖飲當下午茶，但上個月才剛漲過一次價，讓他突然陷入選擇困難，不曉得該喝什麼，於是好奇發問，「各位有推薦的飲料嗎？」

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貼文發出後，吸引不少飲料控分享自己的必喝清單，「1號跟紅茶拿鐵，唯二選擇」、「8冰綠」、「燕麥紅茶拿鐵」、「混珠烏龍奶茶」、「紅茶拿鐵屌打其他店」、「紅茶瑪奇朵加珍珠」、「新的可可芭蕾，我覺得還不錯」、「1號啦，這麼簡單也在問」、「50嵐的茶類不錯，品質穩定」。

不過，綜合網友答案，「四季春」是最多人推薦的品項，「四季春無糖」、「四季春加波霸」、「四季春沒有之一」、「四季春加椰果，無糖微冰」、「四季春啊，而且不同家有差」、「四季春無糖去冰加店員的笑容」；還有人開玩笑說，「四季春，我希望能直接接個管子送到我家XD」。

▲▼不少網友都推薦「四季春」。（圖／翻攝自PTT八卦板）

▲不少網友一致推薦「四季春」。（圖／翻攝自PTT八卦板）

另外，本站曾報導《不是隱藏版！清心最頂飲料「網友狂推它」　常客讚：真的極品》，文中提到，同樣是老牌茶飲的「清心」熱門品項，以「多多綠」呼聲最高，「烏龍綠」緊跟在後，但也有網友感嘆，現在多多綠的多多變少了，喝起來和以前有點差異。

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