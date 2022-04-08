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不是隱藏版！清心最頂飲料「網友狂推它」　常客讚：真的極品

▲清心福全集團總執行長趙啟宏，在委任律師陳文禹等人陪同下，在台南市北區德路清心福全門市會議室召開記者會，與大隆公司劃清界限，並強調係會計監察疏失，已補稅完成。（圖／記者林悅攝，下同）

▲清心福全。（圖／記者林悅攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣手搖飲店市場競爭激烈，而老牌「清心福全」35年來屹立不搖，擁有大票死忠客。就有網友好奇，「清心最頂的飲料品項為何？」話題掀起熱議，不過呼聲最高的並非曾紅極一時的隱藏版。

網友在PTT好奇發問，「買冰塊送飲料的清心福全，最頂的飲料是啥？我知道有個隱藏版，蜂蜜普洱珍珠鮮奶茶；不過個人以為最頂的，還是他們的烏龍綠，你們覺得呢？」

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▲最多人推多多綠。（圖／翻攝自PTT）

▲最多人推多多綠。（圖／翻攝自PTT）

綜合鄉民留言，以「多多綠」呼聲最高，「烏龍綠」緊跟在後，大家紛紛直呼，「多多綠真的極品，萬年不敗」、「多多綠大推」、「多多綠跟別家的比，真的算好喝啊」、「多多綠，少冰半」、「從以前就只喝烏龍綠」、「我只會買烏龍綠或布丁奶茶」、「烏龍綠加厚啊」。

說到多多綠，是手搖飲料店菜單上常見的品項，而清心的喝起來酸酸甜甜、清爽解膩，加上酸而不澀的口感征服饕客味蕾，從店家網頁的介紹中也透露，其人氣歷久不衰，堪稱多多類飲料的霸主。

不過，也有常客感嘆，現在多多綠的多多變少了，「喝起來沒什麼味道，以前是兩瓶小瓶多多，現在是一瓶大瓶的，2小瓶容量>1大瓶容量」、「喜歡以前的多綠，現在加厚還是感覺水水的」。

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