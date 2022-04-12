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仁愛山區遊客爆胎、迷路失蹤　暖警先後救援達成使命

▲劉姓民眾獨自出遊於清境走失，獲仁愛警方協助返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲劉姓民眾獨自出遊於清境走失，獲仁愛警方協助返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

高雄黃姓男子上月底開車取道台8線、前往梨山風景區遊覽，右後輪不幸爆胎拋錨，同日另一名劉姓男子獨赴清境地區遊玩卻迷路，家屬緊急通報失蹤；所幸2人分別獲得仁愛警分局榮興派出所和松岡派出所警員協助，黃男車輛更換備胎而能繼續完成行程、劉男經警方尋獲、於警所休息後也由家屬接回，皆大歡喜。

仁愛分局指出，黃男於3月31日傍晚5時許駕駛自小客車，行經台八線102.5公里處，右後輪因不明原因爆胎、無法行駛，剛好有熱心民眾開車經過，見狀即協助黃男至派出所報案請求協助；榮興派出所副所長林存禮獲報後趕抵現場，發現車內有行動不便女士，且山區氣溫逐漸下降且飄雨，隨即協助更換自小客車備胎，讓黃男一家人能夠繼續完成梨山旅遊的行程。

▲民眾出遊於台8線爆胎求助無門，獲仁愛警方協助換胎脫困。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼民眾出遊於台8線爆胎求助無門，獲仁愛警方協助換胎脫困。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲民眾出遊於清境走失、爆胎求助無門，都獲仁愛警方協助返家和脫困。（圖／記者高堂堯翻攝）

黃男對警方為民服務的熱忱非常感激，仁愛警分局長林威廷也表示，精通水電和汽修的林存禮常協助居民及遊客解決問題，名聲已家喻戶曉，將利用集會時機予以嘉勉表揚。

同樣在3月31日晚間6時許，松岡派出所巡邏員警在仁愛鄉大同村博望土地公廟旁，發現一名劉姓男子來回走動、神情慌張，經上前查詢，得知他獨自一人前來清境地區遊玩數日，但未告知家人行蹤，其家人已通報爲失蹤人口。

因高山入夜氣溫寒冷，警方先將劉男帶回派出所安置，提供飲水及毛巾等物資，並與其家屬取得聯繫，劉妻表示，正因遍尋不著先生而萬分著急，得知訊息後萬分欣喜，立即驅車前來接回丈夫，對於警方協助表示非常感謝。

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