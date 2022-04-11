政權輪替即失寵？尹錫悅就職典禮「不請男團BTS」：小廟請不起大佛

▲尹錫悅將於5月10日正式就職南韓總統。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統當選人尹錫悅將於5月10日正式就職，屆時將在首爾汝矣島國會議事堂前院舉行總統就職儀式，先前傳出總統職務交接委員會有意邀請人氣偶像男團「防彈少年團」（BTS）在就職典禮上表演，一度招致粉絲不滿，認為不應讓偶像染上特定政治色彩。最新消息，尹錫悅方面已取消邀請其在就職典禮上表演的決定。

根據《韓聯社》，尹錫悅方面的總統就任準備委員長朴柱宣（박주선）於今（11）日上午在記者會發表上述決定，表示在準備總統就職典禮的過程上，確實曾經討論過多項可行方案，包含邀請人氣偶像男團防彈少年團前往表演。

朴柱宣解釋，「不過在檢討過程中發現，為了能讓就職典禮更簡樸、更有內容，且能兼容兒童、青年、弱勢階層、無名明星一起參與，展現全民團結和諧的基調，我認為典禮朝這個方向走才是對的。所以，我認為此次（總統就職典禮）邀請防彈少年並不適當。」

「特別是就職典禮給的預算是有限的，可能難以聘請像防彈少年團這樣的世界巨星。因此我們做出最後結論，決定不聘請防彈少年團表演。期盼下次有符合防彈少年團地位或名聲的活動時，能有舉辦表演的機會。」

▲防彈少年團去年9月曾以「特別大使」身份，隨同總統文在寅出訪美國紐約。（圖／達志影像／美聯社）

文在寅政府時期，防彈少年團多次獲得世界級音樂大獎，因此獲總統文在寅邀請進入青瓦台受領獎項或勳章，甚至曾於去年9月以「未來世代文化總統特別使節」的身份，伴隨文在寅前往美國紐約參與聯合國大會。

而尹錫悅方面的總統職務交接委員會委員長安哲秀，曾於本月2日代表尹錫悅前往防彈少年團的所屬經紀公司「HYBE」，與HYBE理事會議長方時爀（방시혁）舉行懇談會，雙方雖未主動提及防彈少年團是否因弘揚韓流而獲減免服兵役等特權之問題，不過卻還是激起支持尹錫悅的「2代男」（20多歲男性）不滿，認為遭到尹錫悅背叛。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》