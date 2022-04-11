避免搶轎擦槍走火　嘉義雲林警方崙仔橋上交接「護轎」勤務

記者翁伊森／嘉義報導

「大甲媽祖遶境活動」4月11日上午抵達新港崙子橋，嘉義縣因疫情考量，簡化往年的迎駕方式，縣長翁章梁改於迎駕舞台接駕大甲媽祖。有鑑於日前的搶轎事件，雲林縣警方護轎勤務也由虎尾分局在嘉義雲林交界崙仔橋交接給嘉義縣民雄分局，有眼尖民眾發現較以往不同是由消防人員接轎，今年改由警方主動護轎。嘉義縣民雄分局更特別從原本250名警力，再增派50警員，共300警力因應。

▲大甲媽祖繞境11日來到嘉義縣新港鄉 ，於嘉義雲林交界崙仔橋進行迎鑾轎。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，為因應近期疫情確診人數上升趨勢，除配合中央防疫規範民眾須有3劑疫苗識別證才能參加遶境外，針對本次迎駕活動加強多項防疫措施，如迎駕舞台加強管制，非相關人員不得上台。

遶境團體須造冊預約申請入住新港國中、新港國小及文昌國小，活動期間加派保全人員進行校園進出實名管制，4月12日活動結束後，隨即進行2次校園環境清消；此外，翁章梁也提醒，遶境沿途熱心民眾若提供水果、餐點，必須密封包裝，信眾取餐前請做好手部清消，不要邊走邊吃，注意用餐不要群聚等防疫措施。

▲ 大甲媽祖嘉義及雲林縣警方交接護轎勤務。（圖／記者翁伊森攝）

大甲媽祖11日遶境來到嘉義，預計在嘉義停留一個晚上。考慮到大甲媽於彰化遭「白狼」硬闖搶轎之事故，嘉義縣民雄分局特別從原本250名警力，再增派50警員，共300警力全面因應，也自嘉義雲林交界崙仔橋上與雲林虎尾分局雙方勤務交接，在搶轎事件後意外形成特殊畫面。