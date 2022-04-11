屏東小吃部群聚擴大！天上人間轉戰微風4染疫　24足跡驚見4摩鐵

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東今新增10例，均為娛樂場所群聚，分部2家小吃部，分別為天上人間群聚增加6例、微風小吃部增加4例，目前2家小吃部均已勒令停業清消，屏東縣府也公布確診者足跡，提醒民眾若有重疊，務必前往快篩站快篩。

▲屏東縣長潘孟安。（圖／翻攝潘孟安臉書）

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屏東縣府指出，今天上人間小吃部新增案27651、案27860、案27861、案27985、案27986、案27987等6例；微風小吃部新增案27988、案28170、案28171、案28172等4例。其中微風小吃部指標個案為高雄案27300，該案為27390之女友，有在天上人間、微風小吃部2家流動服務；根據疫調結果顯示，案28171、案28172及天上人間確診個案27390，8日曾一起到微風小吃部消費，接觸案28170，引發微風小吃部群聚。

此外，縣長潘孟安指出，昨的小琉球民宿業者確診(案27387)，因此匡列86名接觸者，分送往2家醫院PCR採檢，幸結果均為陰性；另昨公布的5例，案27385、案27386以及案27531、案27532、案27533，5人二採皆為陰性，將再進行三採確認。

潘孟安指出，近期多數案例為娛樂場所群聚，以上兩間小吃部已停業全面清消，縣府各單位持續加強特殊娛樂場所防疫查核，務必落實中央流行疫情指揮中心規範，嚴陣以待阻斷可能傳播鏈。