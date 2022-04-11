大甲媽繞境新港必吃西瓜！延續亡夫心願　她連8年擺攤力挺香客

▲▼嘉義愛心西瓜團連續8年出現在大甲媽祖繞境新港，主辦人蘇麗琴（中間白帽者）為延續亡夫遺願，與友人力挺大甲媽遶境，未來持續將西瓜送下去。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

大甲媽祖遶境9天8夜總有善士信眾提供物資飲料或食物，提供隨行信眾及志工團等第一線後勤補給。而這幾年繞境來到嘉義新港鄉，一定很多人吃過這一攤送的新鮮西瓜。太保市民蘇麗琴堅守亡夫盧先生的心願，過去8年遶境期間，與友人組織「愛心西瓜團」，選在連結嘉義及雲林的145縣道，默默將切好的新鮮且冰涼香甜西瓜，提供給陪媽祖繞境的善男信女取用，就為了幫大家補充水分。

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蘇麗琴表示，盧姓夫家從事水果批發買賣，8年前先生與朋友因緣際會下擺攤參加大甲媽祖繞境，無償提供西瓜給隨行信眾食用，炎熱天氣下能讓冰涼的西瓜入口，讓不少信眾都大讚說好，也讓他們夫妻倆更堅定意志希望持續下去，不料去年先生因為癌症離世讓她大受打擊，一度想放棄繞境送西瓜的義行，直到先生友人告訴她，她的先生一直在他們身旁陪伴大家，也希望這樣的活動可以繼續下去，大家一起跟大甲媽祖同心分享愛，因此蘇女才在今年強忍內心痛楚，繼續採買西瓜分送給遶境信徒。

蘇麗琴提到，先生的離世讓她一度很挫折，但是今年繼續擺攤送西瓜，看見滿滿人潮及大家對團隊的讚許，讓她默默地相信先生的指示是對的。她也很感謝先生友人在先生離世後選擇與她一起出錢出力，繼續當大甲媽祖的義工，今年也由往年的2500斤西瓜追加到2900斤，更配合防疫將水果打包讓民眾帶走，即使西瓜價格一斤由10元漲到15元她也樂在其中，未來會一直分送下去。