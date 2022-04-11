遶境香客肌肉痠痛　醫院攜手生醫公司成立志工站衛教協助

▲ 大甲媽繞境進入第三天來到嘉義新港，多數香客有可能出現不適、肩膀疼痛，生醫公司攜手澄清醫院成立志工站提供衛教協助。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

9天8夜大甲媽祖遶境進香行程邁入第三天，香客隊伍11日挺進到嘉義新港，鑾轎預計傍晚5點半駐駕新港奉天宮。遶境路程已過半，回程考驗更嚴苛！為幫信徒們如願完成追隨遶境，國立中興大學鄭豐邦教授與生醫公司，準備上萬份打氣物資，包括涼感巾、冰爆袋、健康食品，發送給遶境香客，並與深耕在地多年的澄清復健醫院合作，出動上百人次醫護、治療師及志工，於彰化、雲林及嘉義，遶境隊伍途經的重點位置、設立巡迴志工站點。

鄭豐邦教授表示，以往大甲媽祖遶境的醫療站點多以急救站為主，此次由健康食品公司出資攜手澄清復健醫院和新太平澄清醫院醫療團隊設立磨損保護衛教志工站，現場物理治療師一對一諮詢，讓虔誠香客適時得到妥適的關照與提醒，避免不當損耗、甚至受傷。

擔心關節不適的陪走信徒可能愈來愈多，求助磨損保護衛教志工站也漸漸出現高峰！嘉義新港奉天宮提前開設，沿線安排至西螺福興宮、北斗奠安宮及彰化天后宮等媽祖駐駕地點，總計舉辦十場衛教活動，一路陪伴追隨進香隊伍的信眾。

澄清復健醫院醫療部副院長鄢若愚指出，新港志工站點單日服務超過千名行者，多數民眾已經行走兩天。治療師諮詢服務及現場志工的調查統計發現，接受問券調查的遶境信徒中，已有高達84%反映開始出現關節或肌肉不適的相關症狀，自評不適程度多數落在5分，預估隨著遶境天數增加、疼痛指數恐還會再增。

疼痛位置前三名為49%肩膀疼痛、23%膝蓋疼痛、22%肌肉疼痛，肩膀疼痛者是膝蓋的2.2倍之高，主因應是多數追隨的信徒都負重前行，超過半數背包內攜帶有水瓶等重物，肩膀負荷較大。

鄢若愚提醒，紅、腫、熱、痛等發炎反應、與長途步行累積的筋肉疲勞有關，累積的乳酸無法代謝，恐讓信徒在後半返程更加辛苦！雖有堅強意志力、也應適度休息，萬一難以行走、建議暫停並即刻求診，避免危及健康。