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社會 社會焦點 保障人權

愛滋病患當替身助6人逃兵役！他一直被關心　這原因自首全爆了

▲腹肌,六塊肌,肌肉,健身,運動,腹部,鮮肉,小鮮肉（圖／達志影像）

▲6名男子為了逃避兵役，找愛滋病患頂替體檢獲得免疫，現在都認罪去當兵了。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子為了躲避兵役，找愛滋病患者代替他去做體檢驗血，因此獲得免役機會，但是之後陳男卻不斷接獲衛生單位及社工的關懷，提醒他記得定期回診，已和女友論及婚嫁的陳男擔心被貼標籤，結不成婚，只好自首。台北地檢署調查，發現2017年到2019年間，共有6人各花2萬到3萬元找同一病患幫忙逃避兵役，6人都認罪，11日獲處分緩起訴。

據了解，陳男是在2017年間，透過管道找上這名愛滋病男病患，由男病患帶著他的身分證與健保卡去醫療院所進行體檢，經醫療院所確認通報為HIV患者後，陳男取得「全國醫療服務卡」，陳再持「全國醫療服務卡」去兵役複診來取得免役。

陳男成功逃過兵役後，一再接獲衛生局社工師通知要回診，連陳男交往多年的女友都開始懷疑陳男的健康問題，陳男怕因為假的愛滋病紀錄，會讓自己結不了婚，主動向台北地檢署自首。

檢察官循線查出協助頂替體檢的男病患，並從男病患相關資料查出，另外還有5名男子也涉案，5人到案都坦承用相同方式，各以2萬到3萬元代價，找男病患協助偽造HIV免役，男病患還曾保證可以代為解決衛生局的關懷電話，有人因此再匯了8000元到1萬元給該病患。

全案曝光後，陳男等6人都已陸續去當兵，檢察官考量他們坦承犯行，沒有前科紀錄，全部依《妨害兵役條例》、偽造文書等罪給予緩起訴處分，處分期間1年，陳男需支付國庫2萬元，另外5人須繳庫3萬元；至於頂替體檢的男病患，日前已經死亡，由檢察官處分不起訴，檢方已另外分案偵辦相關衛生所與醫療院所有無包庇逃兵。

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