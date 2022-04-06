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88萬人登記搶「888元農遊券」！　今最後一波抽出7萬人　

▲▼ 農遊券最後一抽 。（圖／記者許展溢攝）

▲農遊券最後一抽 。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會去年推出888元農遊券，共3波、146萬張，由於使用率低，主辦單位水保局宣布剩餘全免費送，有超過88萬人登記，今（6日）最後一抽，有7萬名幸運兒中籤，但要注意的是，這波使用效期到5月底。另水保局統計，農遊券帶動約68億產值，又以新北市、台中市和高雄市消費力最驚人。

水保局副局長林長立提醒，前3波農遊券截至4月5日止，用券率約83.57%，還有33萬位尚未使用，第一至第三階段抽出的農遊券使用效期至4月30日，第四階段農遊券使用效期至5月31日，請民眾務必於期限前用券。民眾可利用農遊券App，查詢鄰近合作業者，趕緊用券消費，抑或使用贈票功能，將農遊券作為贈禮送給需要的家人或朋友。

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林長立表示，農遊券推出至今熱銷前三大類為農特產跟伴手禮、餐飲服務和門票，前三大縣市落在新北市、台中市和高雄市，銷售最好的前三大業者是板橋農會活力超市、台南市農會超市及竹北農會供銷中心。

中籤通知

●系統將於今開獎後陸續發送「農遊券APP推播」通知中籤者。
●中籤者可於下午5點後至「農遊券中籤查詢」查詢抽籤結果。

如何領券

●中籤者於4月6日下午5點後重新登入農遊券APP，點擊「票夾」即可領取農遊券。
●若中籤者未看到票券，請先留意APP版本是否為最新，並嘗試登出後再重新登入，點擊「票夾」即可領取農遊券。

用券時間

●第四階段農遊券，使用期限至 111年5月31日止。

※ 提醒：第一、二、三階段農遊券，使用期限僅至111年4月30日止。

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