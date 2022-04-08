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黑面琵鷺在台度冬數量再創新高　農委會：擴大現蹤到13縣市

▲▼今年黑面琵鷺在台度冬數量再創新高，左邊為黑面琵鷺幼鳥，右邊為黑面琵鷺成鳥。（圖／台南鳥會郭東輝攝）

▲今年黑面琵鷺在台度冬數量再創新高，左邊為黑面琵鷺幼鳥，右邊為黑面琵鷺成鳥。（圖／台南鳥會郭東輝攝）

記者許敏溶／台北報導

農委會林務局今天（8日）表示，根據「2022黑面琵鷺全球同步普查」成果，全球黑面琵鷺族群數量高達6162隻，其中台灣共記錄到3824隻，佔全球數量的62.1%，讓台灣持續是全球最主要黑面琵鷺度冬棲地，而數量也再次創下歷史新高，其中嘉義地區黑面琵鷺數量成長最為明顯，而棲息範圍也明顯擴張，過去不常有黑面琵鷺造訪的如桃園、花蓮、台東等縣市，今年也都發現有零星個體度冬。

林務局指出，「黑面琵鷺全球同步普查」由香港觀鳥會所發起，每年固定在一月召集各國調查員協力同步調查，其中台灣是黑面琵鷺最重要度冬棲地，而中華民國野鳥學會執行林務局「綠網關注鳥類族群調查暨保育教育計畫」，統籌聯繫全國鳥友協力進行黑面琵鷺普查工作。

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▲▼今年黑面琵鷺在台度冬數量再創新高，圖為黑琵全球同步普查族群趨勢。（圖／林務局提供）

▲今年黑面琵鷺在台度冬數量再創新高，圖為黑琵全球同步普查族群趨勢。（圖／林務局提供）

林務局說明，2022年全球普查在1月8日至9日期間進行，繼去年記錄到5222隻的新高後，全球數量持續突破，今年共記錄到6162隻黑面琵鷺，除了澳門與菲律賓外，各度冬區數量都有增加，整體相較2021年大幅增加940隻，其中台灣是成長幅度最明顯地區，全台共有3824隻，超過全球總數6成，相較去年增加692隻（增加22.1%），族群數量保持上升趨勢。

▲▼今年黑面琵鷺在台度冬數量再創新高，擴大現蹤到13縣市，圖為台灣黑琵同步普查分布圖。（圖／林務局提供）

▲今年黑面琵鷺在台度冬數量再創新高，擴大現蹤到13縣市，圖為台灣黑琵同步普查分布圖。（圖／林務局提供）

台灣黑面琵鷺主要度冬區域在西南沿海，林務局分析，超過9成以上族群集中分布在台南、嘉義、高雄及雲林，其中今年台南數量有2158隻（56.4%），主要在七股與安南（四草）地區；嘉義有962隻（25.2%），主要在布袋和鰲鼓濕地；高雄則有369隻（9.7%），主要在茄萣、永安濕地及高屏溪口；雲林則有227隻（5.94%），主要在口湖以及濁水溪口南岸。

此外，林務局表示，在屏東、金門及宜蘭，都有穩定的小族群度冬，特別的是，今年有較多零星的黑面琵鷺出現在其他縣市，包含台北、桃園、新竹、彰化、花蓮及台東等地都同時有1至5隻不等的度冬個體，總共13個縣市都有記錄到黑面琵鷺，是同步普查有史以來現蹤最多縣市紀錄。

特別的是，今年台東是首次普查當日記錄到黑面琵鷺，桃園、彰化、花蓮也已有多年在普查期間無紀錄，而嘉義布袋則是數量增加最顯著區域，總數量達到783隻，比去年增加564隻，也刷新嘉義地區普查最大量，林務局認為，這種從零到有、從少變多趨勢，證實黑面琵鷺在台灣的度冬範圍益加寬廣 。

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