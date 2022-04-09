國小硬式棒球總決賽30強出列　3台東地主隊全晉級





▲學生棒球聯賽國小硬式全國總決賽30強出列。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

110學年度國小硬式聯賽全國賽，9日進行預賽第3天賽程，晉級10日起單淘汰排名賽的30強少棒勁旅名單出爐，其中，地主台東縣共有包括卑南國小等3支隊伍出線，桃園市共有5隊進入，不過，卑南與豐田明將上演「台東內戰」，決賽場場競爭激烈。

110學年度國小硬式聯賽全國賽，由全國各縣市共選拔45支少棒勁旅4月7日至13日齊聚台東，在棒球村第一、第二棒球場、縣立壘球場與賓賜棒球場舉行，台東縣有卑南、新生及豐田等3支隊伍，預賽分為15組，每組取2名共30隊，採淘汰排名賽制，各參賽球隊將爭取4月13日的冠軍戰資格，爭奪冠軍榮耀獎盃及錦旗，期待將冠軍金盃留在台東。

經過3天的預賽賽程，晉級30強的名單出爐，計有東縣卑南、新生、豐田等三支地主球隊，以及新北汐止、嘉縣秀林、新北興穀、北市東園、桃市中平、花縣瑞穗、桃市大勇、南市崇學、新北民安、中市上楓、桃市龜山、苗縣汶水、屏縣復興、宜縣三星、新北土城、屏縣玉田、高市忠孝、中市忠孝、桃市仁善、南投新街、中市光隆、彰縣東山、桃市華勛、竹市西門、宜縣蓬萊、北市福林、中市大仁等30支少棒勁旅。