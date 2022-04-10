台東+1！感冒症狀+發燒Ct值17.4　匡列18人採檢

▲台東縣10日新增一確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣10日新增本土確診1例。台東縣衛生局說明，昨晚接獲醫院通報1位確診個案立即展開疫調，個案為60多歲女性，長濱人，8日因自覺感冒且腰痛、膝蓋痛，9日出現呼吸微快且發燒現象，下午至醫院急診就醫，經PCR採檢確診，Ct值17.4，個案已施打2劑高端疫苗。個案8日出現症狀，依據中央CDC規定，可傳染期為4-9日，近期個案無外縣市旅遊及確診個案接觸史，目前已掌握相關接觸者共18人陸續安排採檢，並持續疫調釐清。已知3人陰性其餘採檢中，相關足跡已請環保局進行清潔消毒。

台東縣長饒慶鈴表示，因該個案傳染源待釐清，縣府決定明早08時30分起於舊長濱衛生所啟動快篩服務，請有需要的鄉親可前往篩檢。此外，全國疫情持續升溫，請民眾務必落實防疫措施像是勤洗手、監測體溫及出入店家各自掃實聯制，衛生單位才可確實通知。

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饒慶鈴感謝所有在第一線的防疫人員，以及每一位居家隔離者、自主健康管理的配合，都有做好個人自主管理，也提醒民眾接種COVID-19疫苗可降低長者等高風險族群因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑COVID-19疫苗者請踴躍前往接種，呼籲長者儘速完成接種，以獲得保護力。