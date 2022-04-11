陸無症狀者也拉去方艙醫院　梁萬年：居家隔離有交叉感染風險

▲大陸持續「動態清零」封控上海。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

大陸堅持「動態清零」，針對上海持續封控。外界開始有聲音傳出，為何無症狀感染者不能在居家隔離，要去方艙醫院？大陸國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年解釋，無症狀感染者在家隔離可能會造交叉感染風險，反而更容易造成多層次傳播。

陸官媒《央視》報導指出， 分析，上海疫情特點，本輪疫情主要的流行株是OmicronBA.2，它傳播速度非常快，比Delta及過去的變異株都要快。此外，這一毒株隱匿性較強，無症狀感染者和輕症病人佔比非常高，所以防控起來有一定難度。

▲ 國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年 。（圖／翻攝 央視）

但大陸民眾越來越多聲音指出，新冠感染者以及新冠無症狀感染者，都需要進行集中醫學隔離觀察，為什麼不能居家隔離？

對此，梁萬年特地呼籲指出，無症狀感染者和輕症病人在家隔離的話，有可能會引起病毒進一步地廣泛傳播。居家隔離無法及時監控和發現感染者的病情進展，也就無法及時進行救治。因此，對於感染者，我們需要進行集中隔離。

另外如果感染者居家隔離還可能會造成交叉感染，特別是一些免疫力低下的老人和小孩子，並且居家隔離容易出現氣溶膠傳播的可能，並且新冠感染者的生活垃圾也需要進行專門專業的處理，如果處理不當也容易造成感染。

梁萬年強調，「由於生活條件的限制，部分建築的氣道和糞便可能存在問題，存在氣溶膠傳播的可能。」

▲大陸堅持無症狀也必須去方艙醫院治療。（圖／大江東）

大陸鐘南山院士日前也對目前疫情形勢進行了最新研判。他認為，中國當前形勢下，「完全開放是不適用的，動態清零是可取的，但要進行逐步開放的政策」，他還提出，根據我國「動態清零」的政策，建議使用異種疫苗作為序貫接種。

到底整體實現「動態清零」難度有多大？大陸官方多次澄清，「動態清零」並不是追求完全的「零感染」，一定要做到快速發現，快速處置。現在對上海做一些嚴格管控措施，是為了換取整個全國更大範圍正常生活。