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胡錫進指上海居民怒抗議　發文嘆「封控相當極端」要引導

▲▼ 上海疫情，吳凡 。（圖／視覺中國）

▲上海市民排隊做檢測 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海封城進入第13天，陸續出現小區斷糧缺物資，引發居民不滿抗議。對此，《環球時報》前總編輯胡錫進發文，指封控是「相當極端」的臨時治理狀態，別光講好的，要引導人們的預期對接現實情況。

▲▼ 胡錫進談防疫 。（圖／翻攝自微博）

▲胡錫進指出，看到網上流傳的影片，顯示上海某個小區的居民憤怒抗議 。（圖／翻攝自微博）

胡錫進9日在微博發文，看到網上流傳的影片，顯示上海某個小區的居民憤怒抗議，還有一些人晚上從窗戶高聲喊叫，展示情緒。另有，其他城市也有「唱國際歌表達不滿」的影片流到網上。

胡錫進指出，抗疫的時間長了，人們會煩躁，基層工作有漏洞或不盡人意的地方，就會成為情緒的引爆點；封控是相當極端的臨時治理狀態，「我們的城市不是為這種狀態設計的，封控期間有一些漏洞肯定避免不了。」

他接著表示，封城期間的物資供應也不太可能達到城市正常運轉時的水平，呼籲當局「對這一切應該多講，別光講好的，要引導人們的預期對接現實情況」，國家應建立起對疫情經濟受損者的「補償機制」，這是大平衡應有的一份題中之意。

▲▼ 上海疫情。（圖／翻攝自微博）

▲不少市民高價購買的蔬菜包，竟是外省支援的物資，懷疑有人在賺「國難財」。（圖／翻攝自微博）

胡錫進稍後再發文，指上海、長春抗疫打得如此艱苦，經濟代價如此之大，一定要高度珍惜這爭取來的寶貴時間，與時俱進地探索動態清零的新方法新工具。

他指出，民眾普遍擔心是現實的，「費這麼大力氣清零了，但Omicron的傳播力這麼強又這麼隱蔽，再出現新的大面積感染怎麼辦？沒完沒了封城總不是辦法吧？」

胡錫進呼籲，不能放棄陽性輕症、無症狀以及密接居家隔離的嘗試。把集中隔離和建方艙醫院佔用的大量資源進行轉化，用來監督落實居家隔離，使每一例居家隔離都執行到位，應是經過努力完全做得到的。

他最後指出，中國不太可能出現從嚴格防控中某一天突然宣佈「放開」的那一幕，動態清零路線沒有錯，它會隨著醫學手段的進步和防疫經驗的積累不斷延展，以變應變，直到與病毒危害的無限弱化在終點匯合。

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