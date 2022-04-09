曾說上海不搞「一刀切」被罵爆　張文宏再受訪：清零仗更加難打

▲上海封城後出現買菜難、就醫難等亂象。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海知名抗疫專家張文宏3月底曾強調，上海不搞「一刀切」，但因疫情爆發遭大批網友謾罵。他今（9）日受訪指出，Omicron不是大號流感，它會咬人，如今中國進入第二階段，「清零的仗更加難打。」

▲上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

據《澎湃新聞》報導，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今日受訪表示，有基礎疾病、未接種疫苗的高齡老人，始終是疫情中最脆弱的一個群體，「我們在評價一個國家在疫情防控方面是否做得好的一個重要指標，就是是否對脆弱人群做好了保護。」

他表示，動態清零政策與鼓勵疫苗加強接種策略，都是國家高度重視並加強對脆弱人群的保護；Omicron不是大號流感，它會咬人的，主要會咬傷沒打過疫苗的老年人。

張文宏指出，當下的任務是要盡快遏制本波的疫情的繼續蔓延，實現社會面清零，讓上海的生活與經濟快速恢復正常。

他進一步闡述道，Omicron與最初的新冠病毒已經發生「重大改變」，中國在第一階段取得舉世矚目的成績，隨著Omicron侵犯，抗疫的第二階段來臨，因為它無症狀量大，隱匿性強，清零的仗更加難打。

張文宏認為，這一波動態清零過程中，更大的啓示是應該為下一階段的抗疫做更充分的準備，除了關注脆弱患病人群的保護外，還要重視動態清零的系統性建設。

▲上海國家會展中心改建方艙醫院。（圖／翻攝中新網）

上海3月28日宣佈實施「半封城」，但4月5日並未如期解封，而是繼續實施封控管理，目前累計陽性個案超過13萬例。上海疫情外擴到其他省市，大批民眾在微博怒批其防疫政策。

張文宏3月底曾直言，新冠病毒沒有那麼嚇人，但是仗很難打，抗疫將是一個長期的過程，「不能抱著咱就是不過了也要把病毒弄死的心態」，抗疫尚未結束，但生活還要繼續，上海不搞「一刀切」。

不過後來上海疫情爆發實施封城，張文宏也被部分網友指責，挨轟是「垃圾網宏」、「吃輝瑞回扣」。但也有人力挺，「對張文宏醫生的圍攻也越來越離譜，對他的片言只語，斷章取義，事後諸葛亮」、罵張文宏的「和19年李文亮吹哨時天天喊著不信謠不傳謠和是一幫人吧？ 」。