上海增2萬4943再創新高　吳凡：病毒「低水平流行」是行不通的

▲上海疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長、上海市重大傳染病和生物安全研究院院長吳凡 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海封城持續近半個月，疫情仍在擴散，9日新增本土感染個案2萬4943例，再創新高。曾承諾不會封城、上海市疫情防控領導小組專家組成員吳凡表示，有人認為可以在「清零」和「躺平」之間選擇第三條道路，即允許病毒低水平流行，「這是行不通的。」

▲上海市民排隊做核酸。（圖／視覺中國）

據今（10）早通報，上海9日新增本土個案2萬4943例，分別是1006確診、2萬3937例無症狀感染者。其中191例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，228例確診病例和23412例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

此輪上海疫情中，該市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長、上海市重大傳染病和生物安全研究院院長吳凡，曾於3月26日強調，上海不行封城，因為上海在全國經濟社會的發展中乘載了重要功能，「如果我們這個城市停下來，東海上就會多出很多漂在海上的國際貨輪，影響到全球的經濟。」

然而上海在3月28日宣佈「半封城」，原定4月5日解封，但當局宣佈繼續實施封控管理。吳凡也因此陷入爭議，她9日向《澎湃新聞》表示，無論從病毒本身的特性，還是從人群免疫的背景，抑或從抗疫「武器」的技術儲備，現階段，必須堅持 「動態清零」不動搖。

為什麼不能「躺平」？吳凡從五個維度分析了現階段堅持「動態清零」總方針的決策考量，分別是病毒本身的特性；關於人群免疫背景；控制「低水平流行」行不通；抗疫「武器」不斷豐富，未來值得期待；因時因勢採取最適合當地的防控措施。

吳凡談到，有人認為可以在「清零」和「躺平」之間選擇第三條道路，即允許病毒低水平流行，這是行不通的，第一病毒進來後就清除不了、長期存在，「今天你可以對付Omicron，明天對付其他變異株還行嗎？」第二是技術問題，是否有足夠的措施能保證不擠兌醫療資源，長期處在可控的水平？

▲小朋友在接受檢測。（圖／視覺中國）

「有人就問過我，我們有沒有剎車機制，假如會有一萬人感染，讓一萬人不是出現在一個星期裡，而是出現在3、4個月裡，那就不會擠兌醫療資源了。」吳凡不認為有所謂的「剎車機制」，因為當病毒在人群中蔓延後，隨時可能失控，控制「低水平流行」實際上不具有操作性。

還有人說能否在醫療資源好的地方試驗「低水平流行」？吳凡認為，試不起，退一萬步講，即使在醫療資源充足的地區試驗，做到了低水平流行，還是擋不住外溢的風險，「無症狀感染者這麼多，隨時可能外溢到其他地方，醫療條件不夠完備的地方又怎麼辦？所以行不通。」

吳凡指出，在實現「動態清零」的過程中，應因地制宜、因時因勢採取防控措施，努力用「最小的代價」實現最大的防控效果。