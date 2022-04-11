台鐵勞動節「萬人休假」停開？王國材將與工會協商：已做最糟打算

▲台鐵企業工會發起五一勞動節休假，恐8成列車無法開，民眾也可能受到影響。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

台鐵企業工會為反對台鐵公司化倉促上路，發起五一勞動節「依法休假」，恐釀成許多車班停開，民眾也會受到影響。交通部長王國材今（11）日接受媒體堵訪表示，當然希望此情況不要發生，這週也約了工會理事長開會討論；另外也跟所有公路運輸像是高鐵、客運等開過會，如果發生最糟情況，他們會來協助做應變。

由於不滿「台鐵公司設置條例草案」還沒達成勞資共識就送立院，台鐵企業工會日前發起「五一勞動節不加班」行動，粗估有「萬人連署」打算送假單，甚至傳出也有台鐵主管職連署，司機員也超過9成，列車長等車班也超過8成，若按此推估，5/1勞動節當天可能有8成列車無法開，民眾恐怕也會沒車可搭。

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▲交通部長王國材表示，這週將與工會開會討論。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院今日召開交通委員會，交通部長王國材在會前接受媒體堵訪時表示，針對五一勞動節台鐵恐怕沒車開問題，這週已經請台北局跟工會溝通，而他這週也約了工會理事長要開會討論，希望能夠雙方各退一步達成協議。

他表示，當然希望這情況不要發生，不過為了做最糟打算，交通部也已經開過一次會議，跟所有公路運輸包括高鐵、客運、市區客運等討論，如果真的發生最糟情況，他們會協助做出應變。

至於近日高鐵核定新的基本費率，有媒體問台鐵票價是否也可能醞釀漲價？王國材說，台鐵現在的重點是「安全改革」，讓大家有信心之後再來談，今年確定不會漲價。

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