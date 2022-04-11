國旅券使用率僅56%！期限倒數會延長嗎？王國材說明剩餘款去向

▲國旅券將於4月底到期「確定不延長」，交通部長王國材說明剩餘款規劃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

配合行政院振興五倍券規劃，交通部觀光局去年發行240萬份、每份面額1000元的國旅券，如今使用期限將在4月底到期，卻還有近5成未使用。今（11）日交通部長王國材表示，目前國旅券使用率56%，4月底截止後，剩餘款將會轉移至旅行社業者做特色旅遊規劃，持續帶動及維持觀光熱度。

國旅券使用期限倒數不到一個月，將於4月30日到期，確定不會延長。根據交通部統計，國旅券總計抽出241萬4992份，自去年11月1日開始啟用，而截至4月7日為止共計領取238萬6044份（98.8%），使用134萬4035份，使用率為56.33%，金額共13億4403萬5,000元。

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今日立法院召開交通委員會，邀請交通部長王國材報告並備質詢，其中有立委提到，國旅券使用率相當低，看起來還有上百萬張沒使用，但現在4月底就要到期，難道是逼大家出門群聚、確診？而地方創生券可以延長至8月底，國旅券為何不能延長？

王國材表示，經過評估，國旅券若延長成效也有限，目前觀光局的規劃是會將國旅券沒使用剩餘款轉移到特色旅遊補助，也就是旅行社組團部分，雖然這錢也不多，但旅行社是觀光業龍頭，由他們來帶動，還能持續照顧到許多相關產業，維持觀光熱度。

王國材也說，目前國旅券帶動268萬人出門旅遊，產值約65億，雖然成效不如預期高，應是期間有疫情影響，推估到4月底使用率可到約6、7成。

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