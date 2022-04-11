高鐵費率調整票價會漲？王國材：尊重董事會決定

▲高鐵票價可能會漲？王國材說明了。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林育綾／台北報導

交通部日前公告新核定的高鐵基本費率，從每人每公里新台幣4.134元調為4.313元，讓外界紛紛討論票價是否也要漲？交通部長王國材今（11）日回應，這只是在核定費率公式，與董事會討論中，跟漲價無關，但他們可能會考量整體民生，提議不漲價，由於董事會是上市公司，會尊重董事會討論。

交通部日前公告新核定的高鐵基本費率，從每人每公里新台幣4.134元，調為4.313元，若按此換算，台北到高雄單程票價可以從目前1490元，調高至1630元，等於調漲新台幣140元。

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▲交通部長王國材表示，目前只是核定費率公式，還不一定會漲。（圖／記者林育綾攝）

今立法院舉行交通委員會，王國材在會前接受媒體堵訪時回應，目前只是核定費率公式，會經過董事會討論，但跟漲價無關，還不一定會漲。而現在還在跟董事會討論中，目前考量整體人民收入面，為了照顧民生，董事會可能提議不漲價，由於是上市公司所以還是尊重董事會的討論，若送到交通部還會再做討論。

至於台鐵票價是否也可能醞釀漲價？王國材說，台鐵現在的重點是安全改革，讓大家有信心之後再來談，今年確定不會漲價。