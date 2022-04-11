英媒：芬蘭、瑞典最快今年夏天加入北約

▲芬蘭一名官員此前表示，俄羅斯侵略行為迫使芬蘭重新思考部分基本問題。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

路透引述泰晤士報11日消息報導，長期奉行軍事不結盟政策的歐洲國家芬蘭、瑞典可能最快今年夏天加入北約（NATO）。美國官員透露，芬蘭及瑞典外交部長均出席上周北約外長會議，針對兩國的北約成員國身分是會議期間討論話題之一。

另據每日郵報報導，芬蘭預計將在6月申請加入北約。芬蘭與俄羅斯有相當長的邊境界線，過去並未加入冷戰時期防禦聯盟陣線，傾向組織自我防禦力，但自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，公眾輿論180度大轉變，許多人支持加入北約。

芬蘭一名官員此前表示，俄羅斯侵略行為迫使芬蘭重新思考部分基本問題，「我們清楚芬蘭與俄羅斯的關係已不可能回到從前」。芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）則說，芬蘭議會將在未來幾週內展開加入北約的討論，但希望討論能在「仲夏之前」結束，因為現階段情勢非常嚴峻。

瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）不排除加入北約的可能性。一名瑞典官員告訴CNN，瑞典正在進行安全政策分析，而相關分析預計將於5月底完成，屆時政府將宣布其立場，但如果鄰國芬蘭迅速公開立場的話，那他們可能會更早宣布決定。

瑞典與芬蘭一旦加入北約，北約會員國數量將增至32國，軍隊有望進一步擴大。但這兩國也是北極圈內距離俄羅斯最接近的國家，俄羅斯先前曾警告，若其中任何一格加入北約將面臨軍事後果，採取「重新平衡局勢」的行動。