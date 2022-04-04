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台南車隊掃街拜票　立委林宜瑾懇託鄉親支持子弟兵朱明宏及朱正軒

▲立委林宜瑾（前排右四）帶領朱明宏、朱正軒及助選團隊，向鄉親們請託支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委林宜瑾（前排右四）帶領朱明宏（前排右三）、朱正軒（前排左三）及助選團隊，向鄉親們請託支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為把握每次宣傳的機會，立委林宜瑾4日陪同台南市新豐區市議員參選人朱明宏與永康區市議員參選人朱正軒，一同來到歸仁，車隊以掃街拜票方式，懇求鄉親接到初選民調電話請說出「唯一支持朱明宏、朱正軒」，讓國會地方連線，為歸仁發展注入更多活力。

隨著民進黨初選民調的腳步越來越近，參選人們的行程也越來越緊湊，屏東縣長初選將於4月6～8日期間進行，台南市議員的初選民調也接著在4月18～22日舉行，立委林宜瑾表示，一邊是自己的好姊妹周春米，一邊是自己栽培的子弟兵朱明宏、朱正軒，自己拚盡全力一定要讓大家都順利過關。

林宜瑾說，3日晚剛在屏東主持完造勢晚會，4日一早又陪同兩位子弟兵車掃歸仁、仁德、永康區，馬不停蹄的到處拚場，希望透過母雞帶小雞的方式，補足新人知名度不足的弱勢，幫助兩位新人順利通過初選。

▲立委林宜瑾（前排右四）帶領朱明宏、朱正軒及助選團隊，向鄉親們請託支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委林宜瑾（中）帶領朱明宏（左）及朱正軒（右）2位子弟兵，一同上香，祈求初選能順利過關。

朱明宏表示，他參選就是為了想要改變，讓台南更好，朱明宏強調，自己在林宜瑾委員身邊學習10幾年，在公共事務的處理上有累積豐富的經驗，能夠為地方做事、做建設。請大家給誠懇會做事的少年家服務家鄉的機會，他一定會為歸仁帶來新氣象！

朱正軒表示，現在距離初選民調時間剩不到2週，期盼能在剩下的時間走訪更多地方，得到更多選民的支持，也希望能和朱明宏一起通過初選、迎向大選，未來一起攜手進入議會，延續林宜瑾服務團隊的精神，為台南開啟不一樣的政治新氛圍。

林宜瑾進一步指出，朱明宏及朱正軒非常關心台灣民主與社會經濟的發展，在歷史時刻也都有勇氣為民進黨發聲，如在2018年力抗韓流及去年四大公投也積極在路口、在網路發聲。在她擔任公職期間，朱明宏擔任特別助理，而朱正軒則擔任她服務處的執行長，兩位都累積了許多經驗，更受到鄉親、朋友與同事的認可。請大家在4月18～24日的晚上，一定要留在家接電話，疼惜林宜瑾，全力支持朱明宏、朱正軒！

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