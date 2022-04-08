律師爆料林秉樞疑似夢遊「走出看守所」　北所回應「跨丟鬼喔」

▲林秉樞（右）涉對立委高嘉瑜（左）施暴，至今仍羈押在台北看守所。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

新北地院今審理林秉樞涉對立委高嘉瑜施暴案，辯護律師劉繼蔚突然當庭爆料，聲稱在押的林秉樞疑似「夢遊」走出看守所，醒來發現自己睡在家裡，身上還穿著囚服，最後自己搭計程車回去關。法官聽完錯愕不已，公訴檢察官則表示會向北所查證，不過北所8日接受記者求證時回應「嚴正駁斥、決無此事，跨丟鬼喔！」

新北院今開庭仍進行審前準備程序，林秉樞今出庭講話聲音一樣宏亮，但明顯結巴，沒有滔滔不絕。由於林秉樞一審首次羈押的3個月期限將在本月底到期，所以合議庭提前訊問林男與檢辯雙方對延押有無意見。

劉繼蔚指稱，林男在北所羈押的環境不佳，很難準備案件的攻防。不過，辯護律師話鋒一轉，聲稱日前律見林男時，林男說今年2月23日凌晨醒來，突然發現自己站在看守所外，接著再有意識時，已是當天中午，而且人在自己家裡、身上還穿著囚服，林男當天下午自己搭計程車回北所。

劉繼蔚指出，這代表林秉樞精神狀況很不好，意識混亂。林男聽了律師這麼說，連忙附和「就是這樣」，還加碼補充「有5人小組，有7人小組，監視器有拍到」，意指他一直遭人監控。

合議庭3位法官聽了錯愕不已，請公訴檢察官設法了解真假，公訴檢察官表示會向北所查證。北所今被媒體求證時，直呼不可能會有收容人夢遊自己走出看守所的情況，強調「嚴正駁斥、決無此事，跨丟鬼喔（台語）！」

林秉樞還用台語向法官求情「法官大人，給我一個機會！我這次真的嚇到了，我不敢了！」並聲稱不能再多講，他還被羈押在北所，講了回去會被監所修理。

林秉樞的律師團另2位律師表示，以林男的罪行來說，他已經被羈押得太久了，希望能交保，林男對於本案客觀行為都有承認，也不可能跟高嘉瑜等人串供，因為林男「就像過街老鼠」，就算交保也沒人敢跟他接觸，必要時也可以配帶電子腳鐐防逃。