　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

林佳龍牽手廖婉如赴屏東　陪鍾佳濱家人市場拜票

▲林佳龍牽手廖婉如到屏東，陪鍾佳濱太太楊茹憶到市場拜票 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲林佳龍牽手廖婉如到屏東，陪鍾佳濱太太楊茹憶（右）到市場拜票 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東縣長初選進入最後衝刺階段，交通部前部長林佳龍夫婦因關心鍾佳濱，今（4）日廖婉如專程親赴屏東，陪伴佳濱夫人楊茹憶到傳統市場，為鍾佳濱掃街拜票，引起攤商及民眾熱烈注目與熱情招呼。

▲林佳龍牽手廖婉如到屏東，陪鍾佳濱太太楊茹憶到市場拜票 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲林佳龍牽手廖婉如到屏東，陪鍾佳濱太太楊茹憶到市場拜票 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

廖婉如表示，林佳龍和鍾佳濱兩人在台大讀書時，就因參與學運建立了深厚情誼，算是長期的革命夥伴。尤其，他們從畢業、踏入政壇，一直互動密切；各自成家立業之後，早年兩家人也都常常聚會出遊，這些都是不為外界所知的。過去佳龍在台中參與立委、市長選舉時，佳濱、茹憶經常主動前去幫忙。這次佳濱爭取屏東縣長的初選，他們夫婦也很關心，因此廖婉如專程來到屏東為佳濱加油打氣。

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲▼ 。（圖／翻攝）

廖婉如也希望選舉再怎麼激烈也都能正向坦蕩和兼顧三個面向：擘畫闡述理念願景與價值觀、藉由正向選舉風範啟迪優秀年輕人的從政熱忱、和為社會帶來感動力和對未來的希望。

楊茹憶則說，記得當年因為學運世代朋友年紀都差不多，都開始懷孕生子，因此當年還辦了賞「嬰」會，趁機彼此聚聚，兩家人認識幾十年，也因此這次佳龍學長才十分關心屏東選情。

現場，廖婉如與楊茹憶則很有默契的一起向屏東鄉親喊話：為了屏東的未來，最後民調關鍵時刻，請大家支持「有經驗，會做事」的鍾佳濱！

►「料理神器」打折了！一鍵按下就能等吃

ET快訊
快訊／林右昌第3次PCR出爐！　明起解隔離
快訊／宜蘭中山國小開第一槍！　清明後再放4天假
快訊／本土出現「中症患者」！　20多歲年輕人
快訊／本土連4天破百　陳時中點名「4地區」高度警戒
快訊／本土133例！分佈「11縣市」　新北46例最多
快訊／今本土+133！　另增142境外
LIVE／連假確診持續破百！　陳時中最新說明
屏東家犬暴衝狠咬！　2歲女童全身40多處傷
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南三井outlet西側廣場　4月6至8日下午加開莫德納疫苗接種站

清明連假期間事業單位勿因趕工疏忽職安　出勤及工資請依法辦理

社區守望相助群組建功　助凌晨流落廟前婦人返家

桃園失智婦摔落2米深水溝　夫攔警車即刻救援送醫

林佳龍牽手廖婉如赴屏東　陪鍾佳濱家人市場拜票

斗六市大型藝文活動今登場　慶祝兒童節與膨鼠森林公園啟用

練柔道的孩子不會變壞　南投洪琳惠、張佑銘入選總統教育獎

民進黨屏東縣長黨內初選黃金週　大咖齊聚相挺支持莊瑞雄

深入臺南、高雄、屏東校園　海巡推廣人才招募

跳窗掉進警網中往哪跑？ 通緝男束手就擒

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

姚元浩「關我屁事」怒：進廚房幹嘛　鬼鬼被趕出去...委屈哭了

3隻霸氣狗老大站窗邊推擠　搶著跟媽說掰掰超級反差萌

浪貓收編成小霸王綁架娃娃　叼「大鯊魚」強行拖3層樓！

無帽男叼菸載女刮中柱過彎　她發出「謎之叫聲」笑翻網友

台南三井outlet西側廣場　4月6至8日下午加開莫德納疫苗接種站

清明連假期間事業單位勿因趕工疏忽職安　出勤及工資請依法辦理

社區守望相助群組建功　助凌晨流落廟前婦人返家

桃園失智婦摔落2米深水溝　夫攔警車即刻救援送醫

林佳龍牽手廖婉如赴屏東　陪鍾佳濱家人市場拜票

斗六市大型藝文活動今登場　慶祝兒童節與膨鼠森林公園啟用

練柔道的孩子不會變壞　南投洪琳惠、張佑銘入選總統教育獎

民進黨屏東縣長黨內初選黃金週　大咖齊聚相挺支持莊瑞雄

深入臺南、高雄、屏東校園　海巡推廣人才招募

跳窗掉進警網中往哪跑？ 通緝男束手就擒

怒PO黑白照王喜道歉了！莊人祥：祝他早日康復

新冠疫苗數據或國際期刊刊載　聯亞藥：讓全球見證成果

改裝車桃園海線深夜狂飆！警「口袋戰術」對決　攔截40車開罰12件

湖人3巨頭將解體？戴維斯淡定回應　他深信全員健康本能奪冠

A-Lin超長髮化身「森林精靈」　重逢舊愛撞梗大S

「擴大購買」抗病毒藥物洽談中！陳時中曝「關鍵考量」：要看效期

詐團持正版偵查隊通知書詐騙　銀行員機警攔下匯款警要查

台南三井outlet西側廣場　4月6至8日下午加開莫德納疫苗接種站

快訊／林右昌第3次PCR結果出爐　4／5零時起解除隔離

醫護怨「連14天戳鼻採檢」　指揮中心週四開會討論「改深喉唾液」

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

地方熱門新聞

嘉義文化夜市擠爆！一張照看不到盡頭

玉山下雪了！霧淞結冰、積雪2公分

2022桃園彩色海芋季　首週「芋見童樂派對」

屏東今+3、北市確診女現身台灣祭　4人足跡曝

十年磨一劍南警偵查隊兩員高中警佐班

台南4月份維持現行防疫措施

即／美福倉儲大火　市府要求4/12前完成清廢

黃偉哲提醒市民參與遶境活動不忘接種疫苗

桃園兒玩館慶　韓國波力救援小英雄演出

南消七大隊清明駐點警戒防火宣導

黃偉哲至永康納骨塔視察清明防疫服務

婦摔落2米深水溝　暖警即刻救援

歡度兒童節　「斗六膨鼠森林公園」4/4啟用

黃偉哲打造優質水產環境

更多熱門

相關新聞

選前黃金週　大咖齊聚相挺唯一支持莊瑞雄

選前黃金週　大咖齊聚相挺唯一支持莊瑞雄

選前最後黃金週，所有候選人都在做最後衝刺，希望激盪出高民調，莊瑞雄3日下午除了邀請黃偉哲車掃外，晚間的造勢更是擠進一萬人，更邀請來嘉義縣長翁章梁、陳明文、管碧玲、陳亭妃、吳玉琴等立委以及台語天后詹雅雯等接力站台。

鍾佳濱掃街　贈學生「棒球王子」簽名球

鍾佳濱掃街　贈學生「棒球王子」簽名球

受惠獎學金　學子送暖鍾佳濱

受惠獎學金　學子送暖鍾佳濱

屏東初選民調被查水錶？　鍾佳濱爆「測試民調」籲黨中央嚴查

屏東初選民調被查水錶？　鍾佳濱爆「測試民調」籲黨中央嚴查

太魯閣事故週年　林佳龍赴忠烈祠追悼

太魯閣事故週年　林佳龍赴忠烈祠追悼

關鍵字：

鍾佳濱林佳龍廖婉如楊茹憶屏東市拜票

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國寶級演員心臟衰竭病逝！享壽93歲

快訊／連假第3天！台鐵死傷事故　雙向延誤路段曝

大S剛登記…汪小菲急了「爆深夜撂人進她家」！

Angelababy「是黃曉明不要我」畫面瘋傳！　美照洩近況

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來害我

「四海幫太子爺」遭北聯幫擄走凌虐　發江湖令全面追殺

張惠妹唱一半...瘦子無預警合體！　全場激動叫瘋了

全裸女屍遭棄農田　左臀「蝴蝶刺青」顯靈緝凶

本土恐日增500例　學者曝高峰時間點

沒看過也能酸？鬼鬼親上火線回應

尿尿出現「1情況」當心了！　醫示警：恐是腎損壞了

王喜PCR「被戳到爆血」報警！拒機場人員關心：她給我廁紙止血

《玩具總動員》蛋頭太太離世！

防彈V「葛萊美後台」抽菸被偷拍

港星PCR爆血「護理師親上火線打臉了」！私訊對話曝光

更多

最夯影音

更多
張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！
玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面