林佳龍牽手廖婉如赴屏東　陪鍾佳濱家人市場拜票

▲林佳龍牽手廖婉如到屏東，陪鍾佳濱太太楊茹憶（右）到市場拜票 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東縣長初選進入最後衝刺階段，交通部前部長林佳龍夫婦因關心鍾佳濱，今（4）日廖婉如專程親赴屏東，陪伴佳濱夫人楊茹憶到傳統市場，為鍾佳濱掃街拜票，引起攤商及民眾熱烈注目與熱情招呼。

廖婉如表示，林佳龍和鍾佳濱兩人在台大讀書時，就因參與學運建立了深厚情誼，算是長期的革命夥伴。尤其，他們從畢業、踏入政壇，一直互動密切；各自成家立業之後，早年兩家人也都常常聚會出遊，這些都是不為外界所知的。過去佳龍在台中參與立委、市長選舉時，佳濱、茹憶經常主動前去幫忙。這次佳濱爭取屏東縣長的初選，他們夫婦也很關心，因此廖婉如專程來到屏東為佳濱加油打氣。

廖婉如也希望選舉再怎麼激烈也都能正向坦蕩和兼顧三個面向：擘畫闡述理念願景與價值觀、藉由正向選舉風範啟迪優秀年輕人的從政熱忱、和為社會帶來感動力和對未來的希望。

楊茹憶則說，記得當年因為學運世代朋友年紀都差不多，都開始懷孕生子，因此當年還辦了賞「嬰」會，趁機彼此聚聚，兩家人認識幾十年，也因此這次佳龍學長才十分關心屏東選情。

現場，廖婉如與楊茹憶則很有默契的一起向屏東鄉親喊話：為了屏東的未來，最後民調關鍵時刻，請大家支持「有經驗，會做事」的鍾佳濱！