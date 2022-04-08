林秉樞出庭「願向高嘉瑜道歉」　下一句又撂狠話「我要告她」

記者黃哲民／台北報導

新北地院今審理林秉樞涉對立委高嘉瑜施暴案，林男和律師團要求勘驗扣案200多個錄音檔案，以證明高嘉瑜同意拍私密照。期間，林男更高聲表示，本案沒有被害人，「她們都是自願的」、私密照片都不是偷拍，還聲稱要跟高嘉瑜道歉，卻又揚言「我要告她」，讓高嘉瑜委任律師李永裕不禁表示「不可能接受這種毫無意義的道歉！」

▲林秉樞（左二）涉施暴高嘉瑜被羈押至今。（圖／記者游宗樺攝）

據悉，林秉樞本案共被查扣233個錄音檔案，都是林男與高嘉瑜等人談話時所錄。新北院今開庭進行審前準備程序，原本僅讓檢辯雙方檢視書面證據，但林男主張高嘉瑜同意拍私密照，律師團因而聲請勘驗全部錄音檔案，要找出高嘉瑜被錄到的那一句「同意」當佐證。

此外，檢辯雙方核對法院整理好的被害人私密照圖檔時，林秉樞對於卷證使用「被害人」字眼表達不滿，稱本案沒有被害人，「她們都是自願的」，而當他看到卷證上面使用「偷拍」一詞，更連忙強調「全部都不是偷拍的！」

▲立委高嘉瑜委任律師李永裕。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭過濾這些錄音檔，初步過濾出36個檔案是林秉樞與高嘉瑜的交談或通話內容，預計下次開庭時，將以快轉方式當庭搜尋有無林男所稱對話。聽到這裡，林男馬上表示願意向高嘉瑜道歉，但強調要仔細勘驗，因為「我要告她」。

高嘉瑜委任律師李永裕開完庭受訪指出，高嘉瑜「不可能接受這種毫無意義的道歉」，因為林男從頭到尾都否認犯罪，還要求勘驗所有錄音、檢視私密照片並公開審理，就是「再次羞辱高嘉瑜，不斷傷害告訴人」，決不接受這種毫無誠意、徒具形式的道歉。

李永裕並強調，反對勘驗扣案錄音檔，因為高嘉瑜從沒同意林秉樞錄音彼此對話，也不知道被偷錄音，「男女朋友之間什麼話都會說」，林男的行為涉嫌無故竊錄他人非公開活動言論，高嘉瑜針對此事，不排除再對林男提告。