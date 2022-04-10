快訊／清明連假聚餐！嘉義男1傳4親友　疫調足跡曝光

▲0410嘉義市防疫記者會。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／嘉義報導

指揮中心今(10日)宣布，新增431本土案例，其中嘉義市有6例。對此，嘉義市府下午召開記者會說明，表示今新增的個案中，2例為台南市案25431的接觸者，經匡列居隔陰轉陽確診，另外4例為昨宣布之嘉北國小3名學童及其相關1例。此外，市府也公布確診足跡，包括光南大批發及兩所補習班等。

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嘉義市長黃敏惠表示，今新增的案例中，案27117、27294為台南市案25431的接觸者，於匡列居隔中出現症狀，陰轉陽確診，並無社區風險。另外還有4例，分別為案27116，以及3例昨公布的嘉北國小學童案27377、27378、27379。

黃敏惠提到，案27116為40多歲男性，在清明連假期間常外出與親友聚餐，4/7出現症狀後到醫院採檢確診，而衛生局在接獲通報後立刻擴大匡列，並協助聚餐親友PCR檢測，其中一名親友結果出爐也為陽性，為嘉義縣案27295（嘉義高中老師）。

黃敏惠表示，由於案27116跟親友日常往來密切，有大量共同活動史，親友在接獲其確診消息後，於4/8自行快篩，因而發現嘉北國小的3名學童確診，分別為案27377、27378、27379，而市府為了阻斷傳播鏈，目前已針對嘉北國小、嘉義高中辦理專案採檢，盼能有效防堵疫情擴散。