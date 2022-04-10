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竹縣公布53處足跡　竹北大遠百、弘爺漢堡、九芎湖…

▲0410新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣今日增加53處足跡，相關單位人員趕著一處一處消毒。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣10日新增13例確診案例，其中仰德校園群聚增加8例、案26676家庭群聚2例、柔術館群聚1例、台北市案25194延伸1例，及獨立不明感染源1例。仰德高中從昨日起開始停課10天，全校採檢，成功國中昨日也該班停課10天。

衛生局疫調後公布相關53處足跡，包含竹北國民運動中心，黑毛屋-竹北大遠百店、GODIVA-竹北大遠百店、肉浪原肉涮火鍋、熟成咖哩、漢堡王-竹北家樂福店、竹東河濱公園、弘爺漢堡-湖口成功店、屈臣氏-湖口門市、九芎湖、張學良文化園區等。

衛生局表示，鑒於社區確診足跡眾多，持續協調醫院開設社區篩檢站，新仁醫院於4/10(日)晚間6時至9時在醫院急診室外提供篩檢服務，大安醫院於4/11、12兩天晚間6時至9時在醫院急診室外提供篩檢服務，呼籲與確診者足跡重疊的民眾攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢PCR。

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▲0410新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）▲▼由於確診人數不少，今日公布足跡也增加許多。

▲0410新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0410新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0410新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0410新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0410新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0410新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0410新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0410新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0410新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0410新竹縣。（圖／新竹縣政府提供）

▲0410新竹縣。（圖／新竹縣政府提供）

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