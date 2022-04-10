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醫憂「17天後恐單日破萬例」！陳時中：國內RT值介於2.0~2.5間

▲▼0410中央流行疫情指揮中心記者會,陳時中,周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲今（10日）增431例本土確診。（圖／指揮中心提供）

記者彭懷玉／台北報導

本土確診已連續一週超過百例，今（10日）更增431例本土確診，精神科醫師沈政男發文表示，若繼續維持Rt值在2以上，再過一個禮拜可能單日突破千例，「台灣目前Rt值跟上海幾乎是一樣，也就是3天就會翻一倍，而上海從新增100到破萬，只花了三個禮拜。」推算後認為國內17天之後，可能會爆出單日破萬例，對此，陳時中表示，RT值目前來講國內是介於2.0~2.5之間。

有記者提問，國內確診人數不斷攀升，擔心17天後確診數會破萬，國內確診者RT值會是多少？陳時中今表示，目前來講是介於2.0~2.5之間。另外，依照各國疫情發現長者要打9成以上才安全，除了長者打疫苗贈500元延到月底，還有什麼具體方式提升施打風氣？陳時中坦言，長者要打到9成以上確實有困難度，不過會積極推動，讓長者願意打疫苗。

沈政男認為，台灣單日確診數破萬的時間點可比對上海狀況，因台灣目前Rt值跟上海幾乎是一樣，也就是3天就會翻一倍，「而上海從新增100到破萬，只花了3個禮拜。」台北的Rt值自3月20日算起為目前是全台最高，達2.4以上，而新北昨新增143例，目前匡列上萬人了，「不曉得還能撐多久？如果撐不下去，沒房間了，至少要進行居家隔離。」

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