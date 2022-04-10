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學者「未來5-10年台灣邁向國家正常化」　2025年落實全民防衛體系

▲▼「2019年經濟自由度報告－深化臺美經貿關係暨臺灣加入區域經濟整合」研討會,財團法人兩岸交流遠景基金會賴怡忠執行長。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣智庫執行委員賴怡忠執行長。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

台灣智庫執行委員賴怡忠9日以「「俄烏戰局下台灣處境與展望」為題演講時指出，未來5至10年，台灣命運可能發生重大改變，是台灣邁向國家正常化的契機，不過台灣也必須強化自主防衛的訓練；王立第二戰研所企劃負責人林秉宥則認為，2025年要落實全民防衛體系。

賴怡忠在談話中表示，俄羅斯攻打烏克蘭對於國際格局產生三個認識：首先，是獨裁者政權因對內與對外都採極權統治，外界難以用理性來判斷其行動決策；再者，俄國陳列兵力讓西歐國家清醒並確認，中歐國家呼籲的「俄羅斯不可信」警告是正確的。

賴怡忠說，第三則是原本歐陸與亞太兩個區域的安全議題，現在因為中國與俄羅斯同為集權政體、被視為一體，未來印太戰略將與歐洲局勢合而為一的看待，各國在亞太地區如派遣軍艦航行的軍事存在加深，台灣或台海議題的國際化趨勢明顯。

因此，賴怡忠指出，未來5到10年，會是台灣命運發生重大改變的關鍵，也是台灣邁向國家正常化的契機；但是，台灣也必須強化全民自主防衛訓練。

在全民防衛方面，林秉宥以「看好了，烏克蘭只示範一次：如何建立台灣的國民心防」為題表示，台灣要建立全民防衛體系，從社區開始組建「分區：我在哪裡」、「分類：我是誰」、「分派任務：我該做什麼」等防衛架構。

林秉宥建議，2022年推動全民防衛體系架構概念，2023年放寬商業法規推動示範，2024年完成民力盤點與各項法規工作，而要2025年落實全民防衛體系。

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