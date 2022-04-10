Omicron匡列數更多「防疫旅館恐不足」　陳時中：抗疫戰略要改變

▲陳時中說抗疫戰略要改變。（圖／翻攝自義光教會直播）

生活中心／台北報導

新冠肺炎變異株肆虐全球，衛福部長陳時中今表示，Omicron潛伏期3天，染病後1天半就有傳播力，匡列人數比其他變異株要多10人，恐怕要準備16萬間旅館才能滿足所有被匡列的民眾，因此防疫戰略必須改變，才能在維持正常生活的情況下，有效抗疫。

陳時中應義光教會邀請針對防疫發表演說，陳時中說，台灣是全球防疫模範生，檢驗陽性率與確診率皆領先各國，每百萬死亡人數也是世界最低；傑出的防疫表現，疫情期間累計經濟成長率達10%，領先全球。

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陳時中今（10）表示，Omicron潛伏期短、傳播力強，染病後1天半就有傳播力，匡列人數比其他變異株要多10人，要準備16萬間旅館才能滿足隔離需求，難度相當高，防疫戰略必須改變，才能在維持正常生活的情況下，有效抗疫。

陳時中強調，打疫苗仍是最好的辦法。有學者建議染疫是最好的第四劑。陳時中回應，其他國家感染率達二、三成，免疫力較高，台灣防疫做得好，確診率底，現在看來免疫力反而比較差，「但誰敢自願確診來增強免疫力？」他表示，把疫苗打好、接種率拉高，才是更好的辦法。

陳時中說，打疫苗無法阻止染疫，但能降低傳播力，打滿三劑，更能降到致死率10至30倍，尤其中高齡者，一定要接種。

他說，疫情之初，各界對政府防疫有許多意見，直到現在，仍有人一直大聲說要學中國、要學上海，但看看上海現況，「到底是要學他們什麼？」

去年初沒人要打疫苗，直到5月中旬疫情爆發，不少人指責政府疫苗買太慢，連提供他國口罩與醫療用品，也被指責沒留給國人，隨後我國疫情爆發，日本、美國與多個國際友人伸出援手贈送疫苗。他說，這就是一種善的循環。

他透露，當初日本援我百萬劑疫苗，美國只提75萬劑，他私下還覺得「是不是少了一點？」幾天後疾管署署長周志浩證實，美國也將贈我百萬劑莫德他疫苗，他還開心地抱住周志浩。

陳時中提醒，隨著世界多國開放邊禁與解除管制，台灣若持續高強度防疫，恐怕不利經濟發展，找到平衡很重要，否則失去訂單，將難再爭取回來。

▲▼陳時中演講指我防疫不輸他國。（圖／翻攝自義光教會直播）



▲▼陳時中演講指我防疫不輸他國。（圖／翻攝自義光教會直播）

