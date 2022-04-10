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大陸 大陸焦點 特派現場

廣州增11例全市篩檢！市民急囤貨菜架被搶空　唯獨「辣椒」還很多

▲▼ 大陸疫情，廣州疫情。（圖／視覺中國）

▲繼上海後，大陸又有一個一線城市開展全市核酸檢測。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸再有一線城市出現新一波疫情，廣東廣州市9日新增本土個案11例，官方初步研判，封控區內可能已有社區傳播。廣州立即組織全市核酸採檢，部分市民也因此陷入恐慌，掀起搶購潮，大部分蔬菜貨架已被清空，但辣椒數量還很多。

▲▼ 廣州疫情，廣州搶菜。（圖／翻攝自環球時報）

▲肉品被賣完。（圖／翻攝自環球時報）

據《環球時報》報導，繼吉林、上海因疫情爆發出現「買菜難」困境後，廣州一出現疫情便有部分市民開始恐慌，「買菜囤菜」的消息在社群平台熱傳，許多人9日趕早前往菜市場等地採購物資。

居住在廣州番禺區的劉姓女市民表示，9日早上到附近的一家生鮮超市，但物品已經所剩無幾。吳姓市民則透露，自己陸陸續續囤了不少食品，有肉、麵、米、青菜等。

▲▼ 廣州疫情，廣州搶菜。（圖／翻攝自環球時報）

▲青菜被買空。（圖／翻攝自環球時報）

《南方都市報》指出，在鵝掌坦附近的菜市場內，青菜、肉類等檔口早早被清空。有管控區內市民表示，第一次看見這麼多年輕人到菜市場買菜，網路支付一度因此無法使用，需要使用現金。

在白雲區同德街道一家超市內，不少市民前來採購物資，超市內雞蛋售空。工作人員一直在給貨架補充商品，目前沒有出現物資緊缺狀況。大部分蔬菜貨價已被清空，但售賣辣椒的貨架上，辣椒數量還很多。

據悉，廣州各生鮮超市菜品供應充足，因被搶購產生了供應空檔期，不少菜品售罄的超市也對次日的供貨與價格做出明確的承諾。

▲▼ 廣州疫情，廣州搶菜。（圖／翻攝自環球時報）▲▼ 廣州疫情，廣州搶菜。（圖／翻攝自環球時報）

▲市民將冰箱囤得滿滿的。（圖／視覺中國）

廣州市商務局副局長吳偉華9日在防疫記者會上表示，目前，全市八大類群眾生活必需品市場供應總體平穩，生豬日均屠宰量2.5萬頭、蔬菜每日供應8000餘噸，社會面庫存的麵粉、食用油、肉類、水產品、食糖、食鹽等八大類民生用品保障充足，線上線下多渠道銷售，完全能夠滿足廣大市民的購買需求，全市群眾生活必需品供應量足、價穩、順暢。

吳偉華指出，「實施分類分級防控，不可避免地會給部分市民群眾帶來一些不便。為此，全市商務系統確保群眾生活必需品不停供、不斷檔、不脫銷。」

廣州市農業農村局方面表示，全市全年蔬菜供應量已連續多年保持100%的自給率，設施農業發達，加之近來廣州天氣晴好，蔬菜生產也保持穩定態勢。據瞭解，2021年，全市蔬菜總產量403.84萬噸，年增長率持平，自給率達到100%。

▲▼ 大陸疫情，廣州疫情。（圖／視覺中國）

▲市民排隊做核酸檢測。（圖／視覺中國）

據官方通報，廣州市9日新增10例本土確診、1例本土無症狀患者，累計新增11例個案。廣州市疾控中心黨委書記、新聞發言人張周斌9日表示，「經過初步研判，封控區域內可能已經發生社區傳播，並存在向廣州其他地區傳播的可能性。

自8日至9日，廣州市白雲、越秀、荔灣、海珠、花都、從化、番禺等11個區已全部發佈通告進行全員核酸檢測。廣州已在全市部分區域實施分級分類防控措施。其中，被列為封控區的三元里大道1109號、1111號、1115號嚴格執行「封閉隔離、足不出戶、服務上門」管理措施，管控區則實行「足不出區、錯峰取物」管理措施。

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