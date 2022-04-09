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「高雄正青」蔡佳庭憂疫情「競總成立音樂會」喊卡！2承諾被讚爆

▲▼蔡佳庭憂疫情「競總成立音樂會」喊卡！2承諾被讚爆。（圖／翻攝蔡佳庭臉書）

▲高市前議長蔡見興女兒蔡佳庭投入高雄市三民區議員選戰。（圖／翻攝蔡佳庭臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「台灣正青」成員高雄市三民區市議員參選人蔡佳庭參加民進黨市議員初選以來，民調支持度節節攀升，為感謝鄉親，本預計10日下午舉辦「競選總部成立音樂會」，但考量疫情問題，決定臨時喊卡。蔡佳庭給出兩個承諾表示，音樂會會擇時補辦，且這次音樂會的餐點將全數捐給弱勢團體享用，「略盡綿薄心意。」

蔡佳庭表示，競選總部預計10日成立，本邀請金曲歌王余天、翁立友等人蒞臨會場與鄉親同樂，但無奈近日疫情升溫，為了維護民眾身體健康，毅然決定暫停舉辦這次音樂會，「希望鄉親體諒，爾後有適當時機，佳庭再擇期補辦。」

除了承諾擇期舉辦音樂會之外，蔡佳庭宣布，為這次音樂會準備的小點心，將全數捐給弱勢團體享用，略盡綿薄心意。同時，她也呼籲鄉親盡快完成三劑疫苗施打，保護自己與親友健康，「最後拜託三民區鄉親4月11日起接到民調電話，懇請唯一支持蔡佳庭」，該文PO出後也立刻被支持者讚爆。

「台灣正青」掌門人、前交通部長林佳龍9日表示，高雄是新興發展的港都城市，尤其在縣市合併後獲得中央支持，未來市長陳其邁連任，需要好的市議員協助治理，因此力推正國會子弟兵、高市前議長蔡見興的女兒蔡佳庭等新人。

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