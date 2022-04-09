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疫情延燒15縣市、201所園校停課　本土校園單日大增58例

▲▼台中市政府已完成新社高中清消作業。（圖／台中市政府提供）

▲今天本土校園大增58例確診，圖為新社高中清消作業。（圖／台中市政府提供）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，今（9日）本土暴增442例個案，再度刷新今年以來單日新高紀錄，各級學校確診個案也是連環爆，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，各級學校大增59例確診個案，其中包括58例本土案例、1例境外移入，而本土新增58例當中，又以國小單日新增22例最多。

此外，教育部也在今天晚上公布最新停課統計，教育部指出，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至今天下午3時止，共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣計15縣市、201所園校，採取全校或部分班級停課，包括線上教學，201所園校當中，包括幼兒園29所、國小75校、國中26校、高級中等學校28校、大專校院43校。

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本土疫情持續升溫，今天新增442例本土個案，再創今年以來單日確診數新高記錄，校園學生確診個案也是連環爆，繼昨天本土校園新增47例確診個案，今天又新增58例確診。

▼今天本土校園單日大增58例。（圖／教育部提供）

▲▼今天本土校園單日大增58例。（圖／教育部提供）

根據教育部今天最新統計資料，本土校園確診數從昨天1245例，今天來到1303例，新增58例，包括大專校院新增20例、高中5例、國中5例、小學22例、幼兒園6例，也讓本土確診總數超過1300例，1303例中包括 338例為本土大專校院生，高中生204例、國中生178例、國小生421例，還有162例幼兒園生。

至於境外生部分，根據教育部最新資料，今天新增1例，為境外大專校院學生，確診總數來到627例，其中大專校院學生575例，境外移入高中生42例、國中生1例、國小生7例與2例幼兒園。
 

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