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校園疫情燒不停！本土校園單日大增47例、累計逾1200例確診

▲▼教育部內部進行例行消毒。（圖／記者許敏溶攝）

▲今天本土校園單日新增47例。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，今（8日）暴增384例本土個案，再度刷新今年以來單日新高紀錄，各級學校確診個案也是連環爆，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，各級學校大增49例確診個案，其中包括47例本土案例、2例境外移入，而本土新增47例當中，又以國小單日新增12例最多。

本土疫情持續升溫，今天新增384例本土個案，再創今年以來單日確診數新高記錄，校園學生確診個案也是連環爆，繼昨天本土校園新增72例確診個案，首度連續兩天增加超過70例確診個案，今天「僅」新增47例確診。

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▲▼今天本土校園單日新增47例確診。（圖／教育部提供）

▲今天本土校園單日新增47例確診。（圖／教育部提供）

根據教育部最新資料，本土校園確診數從昨天1198例，今天大增到1245例，新增47例，包括大專校院新增11例、高中7例、國中11例、小學12例、幼兒園6例，也讓本土確診總數超過1200例，1245例中包括 318例為本土大專校院生，高中生199例、國中生173例、國小生399例，還有156例幼兒園生。

至於境外生部分，根據教育部最新資料，今天新增2例，都是境外大專校院學生，確診總數來到626例，其中大專校院學生574例，境外移入高中生42例、國中生1例、國小生7例與2例幼兒園。

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