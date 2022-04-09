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搶攻五倍券倒數！超市祭出上百商品「買1送1、1+1」限時優惠

▲▼city’super年度「會員尊榮日」優惠。（圖／city’super提供）

▲city’super年度「會員尊榮日」，祭出上百商品買1送1、1+1優惠。（圖／city’super提供）

記者林育綾／綜合報導

五倍券使用期限進入最後倒數！為搶攻商機，city’super針對日常烹調消耗的油品、醬料等，推出逾百支進口頂級橄欖油「買1送1」、「1+1」優惠，另也推出會員尊榮日、多款獨賣商品等。而全聯即日起至4/14也有春遊檔期，包括生鮮蔬果、各式野餐所需餅乾、飲料、輕食等，推出指定品5折起優惠。

City’super 適逢年度「會員尊榮日」，即日起至4/10在全台8店登場，除針對city’super的super e金卡會員及Happy Go VIP，推出消費不限金額88折，單筆消費滿3800元還送市價320元的西班牙皇室御用「皇嘉 特級冷壓初榨橄欖油100ml」。

另祭出多重專屬會員的消費回饋，包括Happy Go消費滿千點數3倍送，單日消費滿6000送100元現金抵用券、滿1.2萬元送300元現金抵用券；而活動期間在生鮮冷藏精肉區消費滿888元，再送市價200元台灣頂級蓮貞豚豬絞肉200g。

至於甫開幕的竹北店，獨家加碼消費滿1000元就送市價200元KILNER調味料玻璃密封罐，是英國BBC料理節目和主廚們的最愛品牌；消費滿500元還送50元美食專櫃抵用券。 

會員尊榮日倒數，推薦超強陣容頂級食材像是日本和牛、日本藍莓等獨家優惠，其中針對日常烹調消耗的油品及醬料，推出逾百支進口頂級橄欖油「買1送1」、「1+1」；也有逾50支酒款超值優惠。

▲▼city’super年度「會員尊榮日」優惠。（圖／city’super提供）

▲city’super復興店獨家引進世界冠軍級正統義式窯烤披薩名店《Gino Pizza》加熱5分鐘即食的正統拿坡里披薩。（圖／city’super提供）

City’super的通路獨賣商品也相當受矚目，像是有液態黃金之稱的紐西蘭「TURNERS 麥盧卡蜂蜜喉糖」、日本百年老店謹製、被譽為日本居家必備調味料的「角谷文治郎商店三州三河味醂」、「布萊迪 單一純麥蘇格蘭威士忌 台灣獨享版」 等獨賣商品，並於復興店獨家引進世界冠軍級正統義式窯烤披薩名店《Gino Pizza》加熱5分鐘即食的正統拿坡里披薩。

▲全聯春遊檔期，指定商品5折起。（圖／業者提供）

而全聯福利中心即日起至4/14也有春遊檔期，包括生鮮蔬果、各式野餐所需餅乾、飲料、輕食等，推出指定品5折起優惠。另全聯阪急麵包即日起至4/14還有「羅宋大賞」，推出5款不同風味，包括「經典奶香羅宋」、「香濃起司羅宋」、「濃厚金沙羅宋」、「莿桐香蒜羅宋」、「福岡明太子羅宋」，均一價30元，4/14前逢周一、四全品項任2件特價55元。

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