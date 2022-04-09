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彰化+1關西阿兵哥父親確診　到過7-11、埔心鄉公墓

▲關西營區新增阿兵哥父確診足跡

▲彰化4月9日新增1例，確診者足跡。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今日新增1例確診，屬關西營區群聚案居家隔離中發病，累計已有7人確診，縣府指出，1名確診軍人是在熱炒店餐聚後，同住父親(約50歲)4月7日出現喉嚨痛及流鼻水等症狀，隔天PCR採檢CT值18，衛生局同時公布4處足跡，新館村祭祖、埔心及埤頭鄉第一公墓納骨塔及溪湖新員高7-11超商門市等地。

▲▼彰化4月9日新增1例。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

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▲彰化4月9日新增1例屬關西營區確診案。

彰化縣今日新增1例確診，屬關西營區群聚案居家隔離中發病，累計已有7人確診，縣府指出，1名確診軍人是在熱炒店餐聚後，同住父親(約50歲)4月7日出現喉嚨痛及流鼻水等症狀，隔天PCR採檢CT值18，衛生局同時公布4處足跡，新館村祭祖、埔心及埤頭鄉第一公墓納骨塔及溪湖新員高超商門市等地。

▲埔心第一公墓清消。（圖／埔心鄉公所提供）

▲埔心清消。（圖／埔心鄉公所提供）

衛生局表示，昨日新增3例是新竹縣營區群聚延伸的案例，在居家隔離期間發病，1名確診阿兵哥4月2日從關西營區搭乘返鄉專車回到彰化，與同袍有社交、購物、同袍餐敘等多項活動，期間到熱炒店用餐，導致弟弟與2名友人確診，今天再新增50歲父親，已施打3劑莫德納，4月5日一採陰性，列居家隔離，4月7日出現喉嚨痛及流鼻水，4月8日PCR採檢CT值18。

▲▼彰化4月9日新增1例。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

衛生局今天再公布確診者清明連假4處足跡，4月2日下午1點至1點30分在埤頭鄉第一公墓懷恩塔、4月3日上午11時-中午12時30分在埔心鄉新館村參加祭祖活動、中午12時30分-12時56分再到埔心鄉第一示範公墓附設納骨塔、中午12時50分-13時15分於7-11溪湖鎮新員高門市。

衛生局同時呼籲民眾若自出入場所10天起，出現呼吸及上呼道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，應盡速戴口罩就醫、並告知醫師活動接觸史，並通報彰化縣衛生局。

▲埔心第一公墓清消。（圖／埔心鄉公所提供）

▲埔心第一公墓清消。（圖／埔心鄉公所提供）

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